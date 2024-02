Perché alla regina Camilla sono state regalate delle scarpe da tip tap La regina Camilla è volata a Cambridge per fare visita al Meadows Community Centre (di cui è Presidente). Per quale motivo le sono state regalate delle scarpette da tip tap? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

La Royal Family sta uscendo da un periodo non poco difficile: Kate Middleton è stata ricoverata per più di una settimana alla Clinic London a causa di un problema all'addome e, sebbene attualmente sia tornata a casa dai figli, si continua a parlare di lei e delle presunte notizie nascoste dall'ufficio stampa dei Windsor. Nello stesso periodo anche il re Carlo III è finito in ospedale ma per un intervento programmato alla prostata, cosa che ora lo costringe a rimanere per qualche tempo a riposo. Chi ha preso il suo posto? Sebbene non sia stato applicato il protocollo ufficiale previsto in caso di malattia, a sostituirlo temporaneamente è la moglie Camilla. In quanti sanno per quale motivo nelle ultime ore le sono state regalate delle scarpe da tip tap?

La passione di Camilla per la danza

Negli ultimi giorni la regina Camilla ha partecipato agli eventi istituzionali in programma al posto del marito Carlo ma in ogni occasione non ha esitato a rendergli omaggio con qualche piccolo dettagli di stile, dalla gonna tartan al cappotto colorato. Ieri è volata a Cambridge per fare visita al Meadows Community Centre (di cui è Presidente onorario) ed è proprio lì che ha incontrato i ballerini Johannes Radebe e Tasha Ghouri, che ne hanno approfittato per regalarle un paio di scarpette da tip tap in pelle beige firmate Bloch Eu. Il motivo per cui lo hanno fatto? La regina ama ballare, tanto da aver dichiarato che le piacerebbe cominciare a praticare il tip tap, soprattutto dopo aver ammirato le esibizioni dei due danzatori.

Camilla al Meadows Community Centre

Il completo verde bosco di Camilla

Naturalmente per un evento ufficiale come questo Camilla non ha rinunciato allo stile super chic che da sempre la contraddistingue. Ha indossato un completo di lana verde bosco di Roy Allen, un modello con gonna scampanata al ginocchio e giacca avvitata con revers di velluto in tinta, completando il tutto con una camicia bianca con colletto plissettato e un paio di stivali neri senza tacco. Non è mancata la borsetta coordinata firmata DeMellier e un tocco scintillante con i suoi braccialetti preferiti di Van Cleef & Arpels. Insomma, Camilla è ormai una vera e propria icona bon-ton: i sudditi la vedranno mai alle prese col tip tap? L'unica cosa certa al momento è che ora avrebbe anche le scarpe adatte per farlo.

Camilla in Roy Allen