Perché alla regina Camilla è stato regalato un rotolo di pellicola trasparente

La regina ha ricevuto un regalo di compleanno davvero insolito. Lo strano oggetto ha una storia ben precisa, per questo è stato scelto come omaggio per lei.

La regina Camilla ha compiuto 78 anni. Per l'occasione il marito re Carlo l'ha sorpresa con un regalo inaspettato di portata storica: è la prima donna a ricevere il titolo di Vice Ammiraglio del Regno Unito, che può essere conferito esclusivamente dal sovrano su proposta del Primo Lord del Mare, attualmente Sir Gwyn Jenkins. Ma non è stato il solo dono ricevuto: ce n'è stato un altro decisamente insolito. Ma per quanto strano, c'è un motivo dietro questo presente.

Il significato dell'insolito regalo

Qualcuno può dire di aver ricevuto, almeno una volta nella vita, un rotolo di pellicola trasparente come regalo di compleanno? Probabilmente nessuno a eccezione della regina Camilla! La neo 78enne, infatti, il giorno prima del compleanno si è recata presso la base navale di Devonport, sulla costa sud-occidentale dell’Inghilterra. Lì si è svolta la cerimonia che ha ufficialmente sancito la fine della messa in servizio del sottomarino HMS Astute. La regina non poteva mancare, visto che proprio lei aveva l'aveva battezzato quindici anni fa. Nel corso dell'evento ha ricevuto il titolo di Vice Ammiraglio del Regno Unito, ma non solo. Il capitano dell’HMS Astute ha ben pensato di omaggiare la moglie del re con qualcosa che definire unico, è dire poco. Le ha portato in dono un rotolo di pellicola trasparente. Uno scherzo? No, tutt'altro.

È anzi un regalo dal valore simbolico, che affonda le sue radici in un'antica storia molto curiosa. L'ha raccontata il capitano stesso, tornando alla memoria con un momento molto difficile della sua carriera, che ha trovato un epilogo felice proprio grazie al comune accessorio da cucina: "Avevamo un problema a bordo e stavamo perdendo il vuoto nei motori. Gli ingegneri dissero che o tornavamo al porto per risolvere il problema o provavamo a risolverlo con quello che avevamo a bordo. Così hanno usato la pellicola trasparente della cambusa. Hanno avvolto i motori e in questo modo hanno impedito all’aria di entrare e di perdere il vuoto. E lì è rimasta per due anni e mezzo, perché cambiare le guarnizioni è un lavoro enorme". Difficile ora dire che fine farà questo regalo, che ha chiaramente solo una funzione espositiva e se troverà posto nella residenza reale. Si dice che Carlo odi particolarmente la pellicola trasparente, soprattutto quando la vede attorno al cibo. In una biografia non autorizzata (Rebel Prince: The Power, Passion and Defiance of Prince Charles) l'autore Tom Bower racconta che pare abbia urlato disgustato, quando l'ha vista per la prima volta.