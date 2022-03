Penelope Knatchbull, la confidente del principe Filippo: così gli ha reso omaggio durante il memoriale Si chiama Penelope Knatchbull ed era l’unica donna “non reale” presente al memoriale del principe Filippo. È stata infatti la confidente del Duca e ieri, in occasione della messa a un anno dalla scomparsa, gli ha reso omaggio in modo particolare.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri la Royal Family ha celebrato la messa in onore del principe Filippo a quasi un anno dalla sua scomparsa. Per l'occasione i Windsor si sono riuniti (fatta eccezione per Harry e Meghan), mostrando il loro sostegno alla regina Elisabetta II, rimasta sola dopo la morte del marito. Ad attirare tutti i riflettori sono stati i Cambridge (George e Charlotte compresi) e alcuni ospiti "noti", primi tra tutti i reali di Spagna Felipe VI e Letizia Ortiz, anche se in molti hanno notato la presenza di una donna estranea all'aristocrazia europea. Si chiama Penelope Knatchbull ed era la confidente del Duca, la custode dei suoi segreti, ed è stata proprio lei a rendergli omaggio durante il memoriale.

Chi è Penny Knatchbull

Penelope Knatchbull, detta Penny, è contessa Mountbatten di Birmania e, sebbene non abbia mai fatto parte della Royal Family, ha sempre avuto dei rapporti profondi con le cariche più alte dei Windsor. Con il principe Filippo condivideva una forte amicizia e non sorprende che ai funerali dello scorso anno fosse l'unica "non Windsor" presente. Nonostante i 32 anni di differenza, era la sua confidente, la custode dei suoi segreti, la seconda donna più importante della sua vita: con lui condivideva la passione per le carrozze, per le passeggiate nella natura, tanto che non di rado veniva fotografata in sua compagnia.

Penelope Knatchbull e l'omaggio al principe Filippo

Al memoriale di Filippo, dunque, Penelope non poteva mancare. Per rendergli omaggio ha deciso di essere tra i primi invitati ad entrare a Westminster con tanto di look bon-ton caratterizzato da cappotto, guanti e cappello (tutti coordinati in grigio). Qual è stata la reazione della regina? Le due si conoscono fin dal 1974 e sono riuscite a instaurare uno splendido rapporto che ancora oggi esiste. Dove rivedremo Penelope? Stando agli spoiler, nella nuova stagione di The Crown, nella quale Natascha McElhone dovrebbe interpretare un personaggio ispirato proprio a lei.