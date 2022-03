Letizia di Spagna torna a Madrid: il primo impegno da regina è con la gonna leopardata Letizia di Spagna è tornata a Madrid dopo aver partecipato al memoriale del principe Filippo a Londra e si è già buttata a capofitto nel lavoro. Per il primo impegno ufficiale nei panni di regina ha spopolato con un look black&white elegante e audace: ecco chi ha firmato la sua gonna animalier.

A cura di Valeria Paglionico

Letizia di Spagna, insieme al marito Felipe VI, è stata tra i reali europei che hanno partecipato al memoriale in onore del principe Filippo che si è tenuto il 29 marzo nell'abbazia di Westminster, a Londra. Per l'occasione la regina aveva preso ispirazione dallo stile bon-ton di Kate Middleton, abbinando un coat dress a un cappellino tipicamente britannico. Ora che è tornata a Madrid, però, non solo si è lanciata a capofitto nel lavoro ma si è anche lasciata alle spalle le regole dell'etichetta Windsor. Per il primo impegno ufficiale dopo il rientro in Spagna ha puntato tutto su qualcosa di glamour e trendy ma allo stesso tempo incredibilmente chic: ecco chi ha firmato il suo outfit black&white.

Letizia di Spagna segue il trend delle pencil skirt

I reali di Spagna sono tornati a Madrid ma solo la regina Letizia ha ricominciato a lavorare a pieno ritmo. Nelle ultime ore ha preso parte alla cerimonia di chiusura di Diversidad en serie, un progetto organizzato dalla la FAD, la fondazione contro la dipendenza da droghe, in collaborazione con Netflix, il cui obiettivo è promuovere l'accettazione della diversità tra i giovanissimi. Al di là della sua attenzione a temi sociali tanto importanti, la regina ha dato per l'ennesima volta prova di essere un'indiscussa icona di stile. Ha infatti seguito il trend delle pencil skirt, le gonne a matita a vita alta e lunghe fino al ginocchio, puntando su un modello leopardato in bianco e nero firmato Roberto Verino.

Letizia di Spagna con la gonna a matita di Roberto Verino

Il look bianco e nero della regina Letizia è perfetto per la primavera

Letizia non ha avuto paura di osare con la fantasia animalier, anche se per completare il look ha optato per degli accessori sobri e dall'eleganza senza tempo. Ha infatti abbinato la gonna a un semplice maglione nero a maniche lunghe di BOSS, a un cappottino doppiopetto total white di Carolina Herrera (lo ha portato poggiato sulle spalle) e a una borsa di pelle di Nina Ricci. Non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo firmati Magrit, per la precisione dei décolleté neri, ormai diventati il tratto distintivo del suo stile glamour e chic. L'outfit black&white dai dettagli animalier di Letizia non è forse perfetto per i primi giorni della primavera?