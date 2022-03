Letizia di Spagna è pronta per la primavera: è regina di eleganza in rosa con la gonna plissé Letizia di Spagna ha partecipato a un evento organizzato in occasione del Rare Diseases World Day e per l’occasione ha sfoggiato un look che si rivelerà perfetto per la primavera. Ha puntato sull’abbinamento rosa e nero, riciclando una elegantissima gonna plissé.

A cura di Valeria Paglionico

Letizia di Spagna è tra le Royal più eleganti al mondo e non sorprende che venga considerata una vera e propria icona fashion a livello internazionale. In Europa riesce a "fare concorrenza" a Kate Middleton: proprio come la Duchessa di Cambridge è capace di fondere glamour, low-cost e passione per il riciclo alla perfezione, apparendo sempre impeccabile e bon-ton durante le numerose apparizioni pubbliche. L'avevamo lasciata in total white alla Madrid Fashion Week (dove aveva lanciato un messaggio di pace col suo look) e oggi la ritroviamo in un'adorabile versione primaverile: ecco cosa ha indossato per un evento ufficiale da regina.

Il look rosa e nero di Letizia Ortiz è riciclato

Ieri è stato celebrato il Rare Diseases World Day all'auditorium Ciudad de Leon, in Spagna, e Letizia Ortiz ha presenziato come rappresentante della Royal Family. Come da tradizione, non ha rinunciato al look glamour, proponendo un completo trendy e sofisticato che di sicuro si rivelerà perfetto per la primavera. La regina ha riciclato una gonna a pieghe rosa e nera, un modello firmato Reiss lunga fin sotto al ginocchio che creava un delicato effetto cromatico con il movimento. Per completare il tutto ha scelto un maglioncino di lana rosa di Hugo Boss, una cintura alta e nera di Burberry e un paio di décolleté col tacco a spillo (sempre in total pink) di Lodi.

Letizia di Spagna con la gonna Reiss

Letizia di Spagna cambia acconciatura

Con la sua gonna plissé black&pink la regina Letizia di Spagna ha rivelato ancora una volta di essere appassionata di riciclo, anche se ad attirare le attenzioni dei sudditi è stato un altro dettaglio: l'acconciatura. Siamo sempre stati abituati a vedere la Ortiz con una chioma liscia o al massimo con le punte leggermente mosse, ma da qualche tempo a questa parte pare che abbia cambiato registro. La regina porta ormai sempre i capelli voluminosi e pieni di boccoli come una vera e propria bambola. Il suo total look non è forse perfetto per le prime giornate calde e soleggiate della primavera?

