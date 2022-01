Letizia di Spagna col look vintage riciclato: gonna e blusa erano della regina Sofia L’ultimo look della regina Letizia Ortiz di Spagna nasconde un dettaglio: gonna e blusa appartenevano a sua suocera, che li aveva indossati 45 anni fa.

A cura di Giusy Dente

in foto: Letizia Ortiz in Valentino

Non tira aria pacifica tra Letizia Ortiz e la suocera. Sembra che le due donne di recente abbiano avuto qualche dissidio di troppo, ma in realtà le voci su un legame mai davvero solido risalgono addirittura ai tempi del matrimonio col principe Felipe. Il fatto che lei avesse un divorzio alle spalle e non fosse di nobili origini non è mai andato giù, ma la regina Sofia e il re Juan Carlos hanno dovuto accogliere in famiglia l'ex giornalista, unica ad aver fatto breccia nel cuore del loro primogenito, salito al trono nel 2014 dopo l'abdicazione del padre. Letizia Ortiz in Spagna è molto amata, soprattutto per i suoi modi sempre garbati e gentili in pubblico. Impossibile non lasciarsi affascinare dalla sua innata eleganza, che si riflette anche nelle scelte di stile.

Letizia Ortiz, passione per vintage e riciclo

Proprio come Kate Middleton, anche Letizia Ortiz tende, quando può, a riciclare i suoi abiti e a optare per il low cost. Per entrambe lo stile impeccabile va di pari passo con una grande attenzione a evitare gli sprechi e le spese folli insensate. In diverse occasioni pubbliche la moglie del re Felipe di Spagna è stata vista con gli stessi capi d'abbigliamento. Tra quelli più usati c'è sicuramente il cappotto color malva di Carolina Herrera indossato circa cinque volte. E ha rispolverato in più di un'uscita un tailleur rosso di Roberto Torretta. Anche questo le è stato visto addosso circa cinque volte. Ma alla regina non dispiace affatto anche attingere anche dal guardaroba della suocera. Lo ha fatto per un incontro istituzionale a Palazzo.

in foto: Letizia Ortiz in Valentino

Letizia Ortiz vestita come la regina Sofia

L'ultimo look sfoggiato in pubblico da Letizia Ortiz non è passato inosservato. In realtà nessuno degli outfit della regina riesce a non attirare sguardi di ammirazione: la 49enne è amatissima anche perché sempre chic, elegante e sofisticata. Di particolare però il suo ultimo abbinamento ha il fatto di essere un look vintage, appartenuto alla regina Sofia e da lei indossato anni fa.

in foto: Letizia Ortiz in Valentino

L'ex giornalista ha ripescato dall'armadio la gonna e la blusa che la sovrana aveva indossato nel 1977, per una visita in Germania. A distanza di 45 anni ecco gli stessi due capi addosso a sua nuora. Letizia Ortiz ha indossato con portamento regale la gonna lunga verde smeraldo e la camicetta a fiorellini, entrambi Valentino, completati da una cintura rosa in vita. Dopo questo plateale omaggio pubblico, le due donne si avvieranno alla definitiva riappacificazione?