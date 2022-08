Paola Turani in piscina col look di lusso: costume e borsa griffati valgono più di 4500 euro Vacanza in Sicilia, per la modella e influencer Paola Turani. Per la giornata in piscina ha scelto un raffinato look balneare griffato.

A cura di Giusy Dente

Vacanze siciliane terminate, per l'influencer Paola Turani, che ha trascorso qualche giorno sull'isola assieme al marito Riccardo Serpellini e al figlio Enea. I tre hanno ormai fatto rientro a Milano, ma con un bagaglio carico di ricordi. Per la coppia è stato un agosto particolarmente emozionante e molto diverso da quello dell'anno scorso: è stata la prima estate trascorsa col loro bambino, nato l'8 ottobre 2021. Ed è stata la prima volta che la Turani ha potuto festeggiare il compleanno con Enea: il 10 agosto dell'anno scorso aveva festeggiato col pancione. Ma da allora, tante cose sono cambiate.

Paola Turani in vacanza

La neo 35enne sui social è molto seguita per la sua semplicità e autenticità: sa passare dai curatissimi outfit griffati ai look casalinghi e casual. Non è ossessionata dal dare di sé un'immagine di perfezione, quanto piuttosto di normalità: proprio per questo si mostra in abito da sera e truccata, ma anche in tuta o pigiamone in versione acqua e sapone. E per lo stesso motivo, racconta delle sfilate sui red carpet prestigiosi, ma senza omettere tutto il resto, gli aspetti meno "patinati" della sua vita. Si è aperta sul tema dell'infertilità di coppia, confidando i momenti bui precedenti l'arrivo di Enea e i tanti tentativi fatti per allargare la famiglia. Poi ha raccontato la propria esperienza con l'allattamento, i cambiamenti del proprio corpo, che ha accolto senza farne un dramma, senza voler dimagrire a tutti i costi dopo il parto.

in foto: costume Dior

Il look balneare griffato di Paola Turani

In Sicilia, Paola Turani ha festeggiato il 35esimo compleanno. Tiene molto a questa ricorrenza e di solito ne approfitta per circondarsi delle persone care. E infatti, anche stavolta è stata raggiunta sull'isola da alcuni amici. Essendo un'occasione speciale ha scelto un outfit speciale: un delizioso abito verde acqua impreziosito da piume firmato Ermanno Scervino, una creazione della Maison venduta sul sito ufficiale a oltre 4000 euro. Non è il solo capo di lusso sfoggiato dall'influencer durante le vacanze in Sicilia. Dior l'ha omaggiata di due creazioni.

Leggi anche Paola Turani col figlio Enea, il look matchy matchy è in denim

in foto: borsa Dior

Uno è il costume intero rosa della capsule collection Dioriviera. Presenta l'iconico motivo Toile de Jouy Reverse, una rivisitazione a colori invertiti della tradizionale stampa della Maison, con scollatura a V e sottili spalline incrociate sulla schiena. Costa 800 euro sul sito ufficiale. Lo ha abbinato, per una giornata in piscina, alla borsa Lady D-Lite della stessa collezione. Qui il motivo Toile de Jouy Reverse, però, è blu. La borsa presenta manici rigidi e tracolla rimovibile; è impreziosita sia dalla firma Christian Dior Paris ricamata anteriormente che dai ciondoli dorati con le iniziali del brand. Costa 3900 euro nella dimensione media, 4200 euro in quella grande.