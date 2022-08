Paola Turani festeggia il compleanno, spegne le candeline col look da 7000 euro Paola Turani ha festeggiato il 35esimo compleanno: “Nessun desiderio da esprimere soffiando sulle candeline, tutto ciò che sognavo si è realizzato”.

Paola Turani in Ermanno Scervino

Quest'anno il compleanno di Paola Turani è decisamente diverso dal precedente e c'è un invitato in più alla festa! L'anno scorso l'influencer era in procinto di partorire il suo primogenito. Enea è nato l'8 ottobre 2021, un giorno che né lei né il compagno Riccardo Serpellini potranno mai dimenticare. Per la coppia la gravidanza è stato un percorso per certi versi più lungo di 9 mesi, perché cominciato molto prima: da tempo rincorrevano il sogno di allargare la famiglia, senza successo. Hanno dovuto fare i conti con l'infertilità, hanno sopportato continue domande invadenti. Proprio quando stavano per affidarsi alla PMA, è accaduto il miracolo. La modella è solita festeggiare il compleanno riunendo intorno a sé tutti gli amici più cari. L'anno scorso aveva il pancione, quest'anno alla festa per i 35 anni con lei c'era l'ometto che ha cambiato la sua vita.

Paola Turani festeggia 35 anni con Enea

Per le vacanze estive Paola Turani e famiglia hanno scelto la Sicilia. Il piccolo Enea ama molto il mare, è stato abituato a viaggiare sin da piccolissimo. Quando aveva soli 5 mesi è volato coi genitori alla volta di Dubai, prima volta all'estero per lui e prima volta in aereo. Da allora fino a oggi di "prime volte" ce ne sono state tante: la vita da mamma ha cambiato la quotidianità dell'influencer, le cui giornate si svolgono in funzione delle necessità del suo piccolo, dei suoi bisogni.

Non sempre è facile. Con la sua community, con cui ha un rapporto aperto, ha condiviso sia i momenti belli, le scoperte fatte assieme al suo bambino e le piccole conquiste quotidiane, che i momenti di sconforto e di difficoltà di gestire un bambino piccolo, soprattutto in vacanza. Insomma, non è tutto rose e fiori! In Sicilia la Turani è stata raggiunta da alcuni amici per festeggiare i 35 anni.

I 35 anni di Paola Turani

Con la nascita di Enea, Paola Turani ha trovato il suo equilibrio ed è una donna realizzata sul piano professionale e privato. Il 10 agosto è il suo compleanno, la modella e influencer compie 35 anni. Ha inaugurato il grande giorno condividendo un messaggio con i fan e i follower, che la seguono da anni con tanto affetto.

"Nessun desiderio da esprimere soffiando su queste candeline. Oggi compio 35 anni e tutto ciò che sognavo si è realizzato: la salute, l’amore di famiglia e amici, la felicità condivisa, la gratitudine verso la vita" ha scritto, allegando un reel.

in foto: abito Ermanno Scervino

Nella clip indossa lo stesso abitino-bustier sfoggiato nella serata precedente, trascorsa con famiglia e amici presso l'Isola di Ortigia. Non poteva non essere un look trendy. La scelta è caduta su un mini dress verde in pizzo di Ermanno Scervino con scollatura a cuore, impreziosito da piume, perfetto per un'occasione speciale di festa. Costa 4549 euro, ma non è più disponibile sul sito ufficiale della Maison.

in foto: borsa Balenciaga

La modella lo ha abbinato a una borsa lilla, un modello che spopola sui social e tra le influencer. Si tratta della borsetta a tracolla Le Cagole XS con lavorazione in coccodrillo e finiture in argento anticato. È di Balenciaga e costa 1850 euro sul sito ufficiale della Maison. Benché nel reel la modella indossi delle scarpe con tacco lilla, abbinate all'alla borsa, per la passeggiata serale in centro ha optato per comodità, ma senza rinunciare al lusso.

in foto: ciabatte Dior

Infatti ha scelto le iconiche ciabattine Dway di Dior, decorate con l’inconfondibile motivo Toile de Jouy e impreziosite dalla firma ricamata sulla tomaia. Piccola curiosità: incisa sulla suola c'è una stella, simbolo portafortuna di Christian Dior. Costano sul sito ufficiale 620 euro. In tutto il look dell'influencer vale 7019 euro.