Olly trionfa a Sanremo con la collana “portafortuna” dal significato simbolico

Olly ha vinto la 75esima edizione del Festival di Sanremo col brano Balorda nostalgia. In quanti hanno notato che sul palco dell'Ariston ha indossato sempre la stessa collana portafortuna? Ecco qual è il suo valore simbolico.

A cura di Valeria Paglionico

La 75esima edizione del Festival di Sanremo si è appena conclusa e non si può fare a meno di parlare della vittoria "a sorpresa" di Olly con il brano Balorda nostalgia. Arrivato nella top 5 della finale con Simone Cristicchi, Fedez, Brunori Sas e Lucio Corsi, è riuscito a trionfare all'ultimo televoto, alzando al cielo l'ambito premio in modo completamente inaspettato. Certo, non sono mancate le polemiche per l'esclusione dal podio di Giorgia e Achille Lauro, ma alla fine Olly è riuscito a mettere tutti d'accordo. In quanti hanno notato che durante tutte le serate all'Ariston ha sempre indossato una collana portafortuna? Ecco qual è il suo significato simbolico.

Chi ha vestito Olly al Festival di Sanremo 2025

Seguito dallo stylist Lorenzo Oddo, Olly a Sanremo ha trionfato con uno stile contemporaneo capace di fondere eleganza, glamour e casual. In tutte le serate ha vestito Emporio Armani, spaziando tra jeans coi cristalli, cardigan di lana, giacche di pelle e camicie di seta. L'accessorio che non è mai mancato? La canotta della salute, diventata ufficialmente il tratto distintivo dei suoi outfit.

Olly con la collana simbolica

Analizzando tutti i look sanremesi del cantante, è inoltre possibile riconoscere un altro dettaglio che non è mai cambiato durante le serate: la collana. Sebbene in questa edizione del Festival i gioielli dei Big siano finiti al centro delle polemiche a causa dei divieti imposti dalla Rai, Olly ha preferito evitare qualsiasi tipo di polemica indossando sempre lo stesso prezioso, il cui valore è principalmente simbolico.

Olly in Empio Armani

Il significato simbolico della collana di Olly

Per tutto il Festival, dal red carpet alla serata delle cover, fino ad arrivare alle feste post-puntata e alla finalissima, Olly ha sempre completato i suoi look con la stessa collana, una sorta di portafortuna che a quanto pare ha avuto l'effetto sperato.

Olly a Sanremo con la collana gold

Si tratta un modello lungo e sottile in oro giallo, la cui particolarità sta nei pendenti total gold a forma di guantoni da boxe. Per quale motivo ci ha tenuto a lasciare sempre in vista i ciondoli? Sono un riferimento a Balorda nostalgia, nel cui videoclip interpreta propio un lottatore di boxe. Qui, in pantaloncini di raso, fasce alle mani e segni dell'incontro sul viso, non rinuncia alla collana dal valore simbolico. Olly ha così dimostrato che la semplicità vince sempre, anche quando si parla solo di gioielli.

Il video di Balorda nostalgia