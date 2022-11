Olivia Wilde sul red carpet dopo la rottura con Harry Styles: è una diva con l’abito di tulle Olivia Wilde ha partecipato ai Governors Awards 2022, calcando per la prima volta il red carpet dopo la rottura con Harry Styles. Col suo maxi abito di tulle e pizzo si è trasformata in una vera e propria reginetta del ballo.

A cura di Valeria Paglionico

Olivia Wilde è tornata single dopo due anni d'amore con Harry Styles: i due hanno messo fine alla loro relazione ma, almeno stando alle indiscrezioni, sarebbero rimasti in buoni rapporti. Hanno sempre vissuto la storia lontani dai riflettori, tanto da non aver mai partecipato a un evento mondano in coppia, ma è chiaro che, nonostante per loro non sia cambiato nulla a livello mediatico, le apparizioni pubbliche post rottura fanno molto scalpore. Lo sa bene Olivia Wilde, finita al centro dell'attenzione dei giornali di gossip durante la 13esima edizione dei Governors Awards at Fairmont che si sono tenuti sabato al Fairmont Century Plaza di Los Angeles.

L'abito di tulle di Olivia Wilde

Per Olivia Wilde si è trattato del primo red carpet ufficiale dopo l'annuncio della rottura con Harry Styles e per l'occasione ha dato il meglio di lei in fatto di stile. L'attrice ai Governors Awards 2022 ha sfilato in versione "reginetta del ballo", apparendo elegantissima in tulle e pizzo. Ha indossato un lungo e principesco abito della collezione Primavera/Estate 2023 di Erdem, un modello black&white con una pomposa gonna a ruota di tulle e un bustier strapless steccato coperti da uno strato nero di tessuto a rete decorato con dei ricami floreali. La scollatura a punta ha una veletta sul décolleté ma, rispetto al capo originale che ha sfilato in passerella, in questo caso manca il velo sul capo.

Olivia Wilde in Erdem

Olivia Wilde con gli orecchini di perle

Per completare il tutto la Wilde ha indossato un paio di guanti neri completamente trasparenti e dei sandali neri col tacco a spillo. Niente gioielli appariscenti, ha preferito l'eleganza di due micro orecchini di perle, mettendoli in risalto con un'acconciatura dall'effetto bagnato con i capelli sciolti e tirati all'indietro. Una linea di eye-liner che contorna gli occhi, sorriso stampato sulle labbra e fascino irresistibile: Olivia sembra non aver risentito affatto della rottura con l'ex degli One Direction. Sarà perché i due non hanno rinunciato all'amicizia?