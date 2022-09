Harry Styles con la borsa sul red carpet: abito e smalto sulle unghie sono coordinati Harry Styles è stato tra gli ospiti del Toronto Film Festival, ha partecipato alla prima di Policeman, apparendo elegantissimo sul red carpet. Ha sfoggiato un look total green, abbinando l’abito allo smalto sulle unghie e alla borsetta griffata.

A cura di Valeria Paglionico

A poche ore dalla fine della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, è partita l'edizione 2022 del Toronto Film Festival, evento che fino al 18 settembre vedrà diversi registi presentare i loro film in anteprima mondiale. Ieri si è tenuta la prima di Policeman e tra gli ospiti famosi che hanno calcato il red carpet c'era anche Harry Styles. Dopo aver incantato tutti in Laguna con un look da dandy moderno, ora ha dato l'ennesima prova di essere un'icona genderless, glamour e capace di andare oltre le etichette. Il motivo? Ha sfilato in verde con la borsatta e lo smalto sulle unghie coordinati al completo elegante.

Il look total green di Harry Styles

Harry Styles è ormai tra i volti simbolo di Gucci, la Maison che lo veste in occasione di tutte le sue apparizioni pubbliche. È stato proprio quando ha cominciato a collaborare col direttore creativo Alessandro Michele che ha messo in atto una svolta genderless, diventando icona fashion libera e glamour. Al Toronto Film Festival l'artista ha puntato sul total green con un completo su misura in pieno stile anni '70. I pantaloni sono verde mela leggermente a zampa, mentre la giacca verde bosco è doppiopetto ed è decorata con un grosso fiore sul bavero (l'ha portata a petto nudo, senza nulla sotto).

Harry Styles in Gucci

Quanto costa la borsa di Harry Styles

Nel look di Harry Styles sono stati gli accessori ad aggiungere un tocco genderless, dagli stivali col tacco in total white allo smalto verde sulle unghie. A fare la differenza, però, è stata la borsetta portata a mano, ormai diventata un capo indossato indistintamente da uomini e donne. Il cantante ha indossato il modello Gucci Bamboo 1947 mini: fa parte della collezione Aria ed è caratterizzata dal manico e dalla chiusura in bambù, uno dei materiali simbolo della Maison. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della griffe viene venduta a 2.500 euro ed è in assoluto uno degli accessori iconici di Gucci.