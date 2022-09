Harry Styles, il divo di Venezia 79: è un dandy moderno con la camicia col colletto maxi Harry Styles è il divo della 79esima edizione del Festival del Cinema di Venezia. Ha partecipato alla prima del suo nuovo film Don’t worry darling, sfilando sul red carpet con un look in pieno stile dandy ispirato agli anni ’70.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mostra del cinema di Venezia 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Continua la 79esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, fino al 10 settembre saranno moltissimi i registi che presenteranno i loro film in anteprima internazionale, anche se ad attirare le attenzioni del pubblico sono soprattutto le star che ogni sera sfilano sul red carpet. Oggi è stato il turno di Harry Styles, che ha ancora una volta ha messo alla prova le sue doti da attore in Don't worry darling. La pellicola è tra quelle fuori concorso al Festival, è stata diretta da Olivia Wilde, la sua fidanzata, e vede il cantante tra i protagonisti insieme a Florence Pugh. Sul red carpet non poteva mancare e per l'occasione si è trasformato in un moderno dandy con un look griffatissimo.

Il look da red carpet di Harry Styles

Harry Styles era tra le star più attese al Lido e non ha deluso le aspettative dei fan in fatto di look. Ha fatto la sua apparizione sul red carpet a pochi minuti dall'inizio della prima e ha incantato tutti con uno stile da dandy moderno.

Harry Styles in Gucci

L'attore si è affidato ancora una volta ad Alessandro Michele di Gucci che, oltre a essere presente all'evento al suo fianco, ha anche realizzato per lui un outfit sofisticato e glamour ispirato agli anni '70. Pantaloni a zampa blu navy, giacca doppiopetto blu cobalto, occhiali maxi e stivaletti bianchi col tacco e un cuore rosso sul lato (della collezione Gucci HAHAHA): la vera chicca del completo è la camicia, un modello azzurro con un colletto maxi che copre parte del bavero del blazer.

Leggi anche Giancarlo Commare sceglie Margherita Sciortino per Venezia: il bacio alla mamma sul red carpet

L’arrivo di Harry Styles sul red carpet

Harry Styles, l'arrivo a Venezia coi pantaloni a zampa

Quella sul red carpet non è stata la prima apparizione "veneziana" di Harry Styles, l'artista è arrivato al Lido a ora di pranzo e fin da allora ha incantato tutti col suo stile glamour, colorato e sofisticato.

Harry Styles, l’arrivo al Lido

Gucci ha firmato per lui un outfit in pieno stile anni '60 caratterizzato da un paio di pantaloni a zampa dal taglio classico in blu navy e da una giacca doppiopetto gessata, un modello a fondo panna decorata all-over con delle micro righe blu. Per completare il tutto Harry ha scelto una canotta bianca, un foulard di seta azzurro portato annodato intorno al collo e dei maxi occhiali da sole. Naturalmente non ha rinunciato agli stivaletti col tacco, aggiungendo così un tocco genderless al total outfit.