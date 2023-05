Noemi lancia i jeans più cool della Primavera/Estate 2023: la zampa è tornata di moda Dagli anni Settanta a oggi non hanno mai smesso di affascinare la moda: i jeans a zampa sono tornati tra le tendenze estive e conquistano le star.

A cura di Beatrice Manca

Durante la bella stagione i jeans diventano la colonna del guardaroba: sono pratici, versatili, cool. Già, ma quali jeans? La moda della Primavera/Estate 2023 non ha dubbi: sono tornati di moda i jeans a zampa d'elefante. Stretti sulla gamba e larghi dal ginocchio in giù, questi jeans dalla forte vibe anni Settanta sono tornati nel guardaroba delle star e si confermano la tendenza di stagione: Noemi, per esempio, è una grande fan e li sfoggia in tutti gli ultimi look estivi.

I jeans a zampa d'elefante di Noemi

Tra le prime a lanciare il trend, in Italia, c'è la cantante Noemi, che su Instagram ha condiviso uno scatto in versione primaverile, con occhiali da sole bianchi, jeans a zampa e camicia bianca, scherzando: "Servirà… un po' di fortuna". Questo modello di jeans è perfetto per far risaltare le forme e Noemi lo sa: li indossa di giorno in versione su casual, di sera con maxizeppe scintillanti, in pieno revival anni Settanta.

Noemi via Instagram

Ma la cantante non è l'unica ad amare questo modello di jeans: anche Margot Robbie, la protagonista del film Barbie, ha sfoggiato un paio di jeans a zampa alla sfilata Cruise di Chanel, abbinandoli a un top reggiseno e a un gilet metallico. Al Festival di Cannes è stata Maya Hawke a rilanciare la tendenza, con un total look in denim Schiaparelli.

Margot Robbie in Chanel

Come abbinare i jeans a zampa

Gli anni Settanta continuano a esercitare un fascino sottile nella moda: merito anche del successo di Daisy Jones and The Six, serie tv targata Amazon Prime Video. Anche se i jeans ‘a campana' sono un pezzo iconico di quel decennio, il revival odierno si ispira alla loro seconda stagione di gloria: gli anni Duemila. Sono ricomparsi infatti sulle passerelle di Blumarine e Diesel come parte di look total denim. Per indossarli seguendo la tendenza di stagione, via libera a vita bassissima, top colorati e scarpe a punta che fanno capolino dall'orlo. Per un look più casual si può optar per sneakers, occhiali da sole e una camicia crop.