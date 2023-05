Noemi è dark per il ritorno in tv: duetta con Massimo Ranieri con top e pantaloni a vita altissima Noemi è stata tra gli ospiti speciali della prima puntata di Tutti i sogni ancora in volo, lo show di Massimo Ranieri: ecco cosa ha indossato per il duetto sulle note de L’amore si odia.

A cura di Valeria Paglionico

Massimo Ranieri ha è tornato in tv, ieri sera ha debuttato con uno show tutto suo di due puntate intitolato Tutti i sogni ancora in volo ed è stato un vero e proprio successo. Si tratta di uno spettacolo che vuole celebrare i suoi quasi 60 anni di carriera tra balli, canzoni senza tempo e aneddoti, il tutto con l'accompagnamento di alcuni ospiti speciali. Ieri, ad esempio, è stato il turno dei The Kolors, di Diodato e di Gianni Morandi, anche se ad attirare le attenzioni del pubblico è stata Noemi, apparsa meravigliosa in versione dark lady.

Il toccante duetto con Massimo Ranieri

Era da tempo che Noemi non appariva in televisione, per la precisione dalla scorsa estate, quando ha infiammato i palcoscenici con la sua hit dell'estate, ma ora le cose sono cambiate. Dopo essersi mostrata sui social con uno dei capi must dell'estate, ieri sera ha raggiunto Massimo Ranieri a Tutti i sogni ancora in volo e lo ha fatto per realizzare uno dei suoi più grandi sogni: duettare col cantante sulle note di L'amore si odio, il brano che lei stessa ha firmato nel 2009. I due hanno dato vita a una performance potente e toccante, emozionando il pubblico con il loro talento.

Noemi torna in tv

Chi ha firmato il look nero di Noemi

Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di sé in fatto di stile? Noemi ha puntato sull'eleganza senza tempo del nero ma aggiungendo un tocco di originalità e di glamour. Seguita dalla nuova stylist Simona Melegari, si è trasformata in una dark lady con un look firmato Del Core.

Noemi in Del Core

Ha sfoggiato un completo di raso con pantaloni palazzo a vita altissima e crop top strapless, un modello rigido e incrociato, tenuto chiuso da una fibbia a forma di corta intrecciata, simbolo del brand. Per completare il tutto ha scelto dei décolleté di Giuseppe Zanotti e i gioielli della collezione Serpenti di Bvlgari, anche se a fare la differenza sono stati i capelli rosso fuoco tenuti sciolti.