Michelle Hunziker, pantaloni a vita altissima e canotta: a Striscia osa con la scollatura maxi Michelle Hunziker è la regina di Striscia la Notizia e ogni sera riesce a spopolare col suo stile elegante e glamour. Ieri ha osato con sensualità ma senza rinunciare alla classe: ecco cosa ha indossato sul palco di Canale 5.

A cura di Valeria Paglionico

Continua il successo di Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5 che va in onda da anni in prima serara, al cui timone c'è ancora una volta l'amatissima coppia formata da Gerry Scotti e Michelle Hunziker, attualmente uniti anche dalla loro esperienza nei panni di nonni. La conduttrice, in particolare, in ogni puntata riesce a incantare tutti con la sua eleganza. Completi gessati, tubini aderenti e jumpsuit effetto panciotto: sul palco è capace di mixare raffinatezza e glamour, dando prova di essere una vera e propria icona fashion. Ieri ha osato in fatto di sensualità, puntando tutto su una scollatura maxi: ecco cosa ha indossato in diretta.

Michelle Hunziker con il look monocromo

Michelle Hunziker non sente affatto il peso dell'età che avanza e, nonostante abbia compiuto 46 anni a gennaio, continua a essere un'icona di bellezza invidiata anche dalle giovanissime. Certo, si allena duramente ogni mattina per tenersi in forma, ma è chiaro che a primo impatto non si può che rimanere incantati di fronte tanto splendore. Ieri sera a Striscia ha dato l'ennesima prova di non avere rivali in fatto di stile, fondendo eleganza, glamour e sensualità con un look audace e di classe. Si è rivolta alla Maison Michael Kors, scegliendo un outfit monocromatico e basic in grigio chiaro.

Michelle Hunziker con la maxi scollatura

Il completo grigio di Michelle Hunziker

La conduttrice ha abbinato un paio di pantaloni palazzo a vita altissima a una canotta in tinta, un modello a body aderente, con le spalline sottili, la schiena nuda e la scollatura maxi che ha lasciato in vista il décolleté.

Leggi anche All Together Now 2020: Michelle Hunziker sexy e glam con la maxi scollatura e i glitter

Michelle Hunziker in Michael Kors

Per completare il tutto ha scelto un paio di pumps argentate col tacco a spillo (che ha tolto per scendere in tutta comodità la scalinata degli studi di Striscia), mentre l'unico dettaglio con cui ha staccato l'effetto monocromatico è stata la micro cintura total black. Make-up dai toni naturali, caschetto liscio con la fila laterale e manicure rosso fuoco: Michelle riesce a dettare legge in campo fashion a ogni apparizione pubblica.