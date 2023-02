Natalia Paragoni in topless, mostra il pancino con la camicia sbottonata “Io non ho ancora realizzato” ha scritto Natalia Paragoni su Instagram, allegando le prime foto col pancino.

A cura di Giusy Dente

Ai fan di Natalia Paragoni non erano sfuggiti alcuni indizi e da alcune settimane ipotizzavano che la loro beniamina potesse essere incinta. Il tanto atteso annuncio è difatti arrivato. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il compagno Andrea Zelletta (conosciuto proprio all'interno della trasmissione di Maria De Filippi) presto diventeranno genitori. Hanno aspettato a comunicare ufficialmente la notizia, preferendo prendersi i loro tempi e il loro spazio, scegliendo le modalità più adatte. Dopo aver mantenuto il segreto per un po', la 25enne ha svelato il mistero in concomitanza coi festeggiamenti del compleanno.

Le foto di Natalia Paragoni col pancino in vista

L'arrivo del primo figlio di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta è previsto questa estate. La 25enne è al quarto mese di gravidanza: non ha ancora svelato il sesso del bebè né il nome. Chissà se come molti altri colleghi del mondo dello spettacolo anche loro due organizzeranno un gender reveal party, per comunicare se accoglieranno in famiglia un maschietto o una femminuccia. Questo genere di festa è molto gettonato. Di recente lo hanno fatto per esempio Aurora Ramazzotti (in attesa di un bimbo) e Beatrice Valli (in attesa di una bimba).

Natalia Paragoni ha annunciato la prima gravidanza con una serie di scatti in bianco e nero assieme al fidanzato: i due nelle foto hanno un look coordinato con camicie bianche, abbinate a pantaloni scuri per lui e slip neri per lei. Raggiante di gioia, la 25enne ha condiviso nuove immagini: ha i jeans sbottonati e la camicia aperta sul seno nudo. Si intravede il pancino. "Io non ho ancora realizzato" ha scritto nella didascalia, a cui tanti amici e fan hanno prontamente risposto sommergendola di auguri e complimenti.