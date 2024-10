video suggerito

Miss toglie la parrucca in passerella: "Una nera coi capelli corti può rappresentare la Francia" Safiétou Kabengele si è tolta la parrucca sul palco del concorso Miss Grand International 2024. Il video è diventato virale. Si è classificata terza.

A cura di Giusy Dente

Instagram @safietoukabengele_mgf

Miss Grand International è un concorso di bellezza a cui partecipano reginette provenienti da ogni parte del mondo, ciascuna in rappresentanza del proprio Paese. L'edizione 2024 si è svolta a Bangkok. Per la Francia ha sfilato Safiétou Kabengele, che si è aggiudicata l'accesso conquistando a maggio scorso il titolo di Miss Grand France. La modella franco-senegalese ha 26 anni e benché non sia riuscita a portare a casa la vittoria, è comunque salita sul podio classificandosi terza, ma soprattutto ha certamente conquistato i social con un video diventato virale, che le è valso anche il premio Grand Best Performance.

Safiétou Kabengele sfila la parrucca in passerella

Il video virale di Safiétou Kabengele

Per la prima volta il concorso Miss Grand International è stato vinto da una modella indiana. Ha conquistato la corona la ventenne Rachel Gupta, anche se tra tutte le concorrenti in gara una ha spiccato su tutte riscuotendo un enorme successo soprattutto online. È diventato virale il video che mostra Safiétou Kabengele sfilare indossando un bikini color oro.

A metà passerella, affrontata con audacia e grande personalità, la ragazza si è sfilata la parrucca e l'ha consegnata a un'altra Miss, continuando indisturbata a calcare la scena tra gli applausi. Questo gesto è stato la sua rivendicazione di autenticità, il suo modo di ribellarsi ai canoni di bellezza, rompendo lo stereotipo tradizionale associato alla Miss in passerella. Questo problema in Francia era stato sollevato già con la vittoria di Ève Gilles, la prima Miss France coi capelli corti nella storia del concorso.

Questa caratteristica l'aveva messa al centro del body shaming. Prima di vincere il titolo di Miss Grand France e volare a Bangkok, la modella aveva già sottolineato quanto ritenesse importante rappresentare, nelle competizioni di tutto il mondo, la bellezza delle donne nere con i capelli corti. "Voglio dimostrare che una donna nera con i capelli corti è legittima nella rappresentazione della Normandia quanto una bionda con gli occhi azzurri. Sono senegalese-congolese e di origine normanna. È un tutt'uno. Ho un'identità multipla" ha spiegato orgogliosa.

In risposta ai tanti commenti positivi ricevuti online (tra cui i complimenti di Flora Coquerel, ex Miss Francia) ha scritto in un commento su Instagram: "Sono felice che abbiate apprezzato tanto quanto me. Quello è stato un momento di pura gioia! Autenticità, dinamismo, fierezza e divertimento".