Miss Francia 2024 per la prima volta ha i capelli corti: criticata perché non rappresenta il paese Miss Francia 2024 non piace. Ève Gilles è la prima coi capelli corti nella storia del concorso. Questa caratteristica l’ha messa al centro del body shaming.

A cura di Giusy Dente

Instagram @evegillesoff

La Francia ha la sua nuova Miss, eletta sabato 16 dicembre a Dijon, capitale della Borgogna. Neppure il tempo di poggiarle la corona sulla testa, che immediatamente la reginetta di bellezza è stata sommersa di critiche social. La ventenne Ève Gilles sarebbe troppo magra, poco femminile a causa dei capelli corti, poco formosa. Questo secondo i tanti haters che si sono precipitati a commentare le sue foto sui social, mettendola al centro del solito body shaming che investe chi non incarna certi stereotipi di perfezione e bellezza duri a morire, che non contemplano diversità.

Chi è Ève Gilles

Miss Francia 2024 si chiama Ève Gilles: ha 20 anni, è nata vicino a Dunkerque, studia Matematica e Informatica applicate alle Scienze umane e sociali. Ha avuto la meglio sulle altre 29 candidate giunte in finale, tenendo alta la sua fascia di Miss Nord – Pas de Calais conquistata a ottobre, quella che le ha permesso di accedere al concorso nazionale. Qui ha sbaragliato la concorrenza, risultando la quarta Miss Nord – Pas de Calais a diventare Miss Francia nonché la prima con i capelli corti! Strano ma vero: tutte le Miss Francia nella storia del concorso hanno la chioma lunga. Risale al 1999 l'ultima partecipazione in gara di una ragazza con capelli corti. Questo elemento di unicità ha conquistato la giuria e i telespettatori, ma non ha riscosso altrettanto successo sui social.

Instagram @evegillesoff

Miss Francia 2024 vittima di body shaming

Proprio quei capelli corti esibiti con fierezza e sicurezza hanno messo la ventenne al centro delle polemiche. Al pubblico social quel caschetto leggermente spettinato non è piaciuto. Critiche anche per il suo corpo androgino: troppo magra, troppo poco formosa si legge nei commenti sotto alle sue foto. Questo atteggiamento dimostra ancora una volta quanto sia facile, per i leoni da tastiera, scagliarsi contro il prossimo, protetti dall'anonimato che fa sentire forti e in diritto di scrivere qualunque cosa. E riflette un attaccamento morboso nei confronti di uno stereotipo di bellezza che si cerca a tutti i costi di difendere, screditando e mettendo in cattiva luce chi invece ha altre caratteristiche, chi non incarna pienamente quel modello, l'unico ritenuto giusto e meritevole.

Instagram @evegillesoff

Proprio contro queste concezioni radicali che non concepiscono "diversità" e non danno valore all'unicità, la modella ha scelto invece di gareggiare coi capelli corti. A La voix du Nord ha dichiarato:

Mi sento a mio agio nel mio corpo e nessuno può decidere per me. Vorrei dimostrare che la competizione si sta evolvendo e anche la società, che la rappresentazione delle donne è diversa. Secondo me il valore della bellezza non si riduce al taglio di capelli o alle forme che abbiamo. La corona si regge molto bene anche sui miei capelli corti!

I capelli corti di Miss Francia sono un messaggio potente di autodeterminazione che arriva con disarmante semplicità da una giovane donna che non ha fatto altro che scegliere di stare bene col proprio corpo, di avere un taglio di capelli capace di farla sentire a proprio agio.

Instagram @evegillesoff

Ha messo al secondo posto l'approvazione a tutti i costi, il voler piacere a tutti assecondando gli altri e il loro gusto. Le sue prime parole sul palco, una volta eletta, sono state:

Nessuno dovrebbe dirvi chi siete. Sperimentiamo il body shaming quotidianamente, non importa. Tutti abbiamo le nostre imperfezioni. Ogni donna è diversa, siamo tutte uniche.