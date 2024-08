video suggerito

Mia le Roux, prima Miss Sudafrica sorda: sarà anche la prima reginetta con disabilità a Miss Universo Miss Sudafrica 2024 è Mia le Roux: sarà lei a rappresentare il Paese a Miss Universo. La reginetta è sorda e indossa un impianto cocleare.

A cura di Giusy Dente

Instagram @mialerouxx

Il titolo di Miss Sudafrica 2024 è andato a Mia le Roux, che l'ha spuntata sulle altre nove ragazze ed è diventata la prima Miss Sudafrica sorda. La finale del concorso, edizione numero 66, si è quindi chiusa nel segno dell'inclusività, ma non sono mancate le polemiche. Una delle partecipanti infatti, la concorrente di Chidimma Adetshina, è stata presa di mira dagli haters sin dall'inizio delle selezioni. Si è ritirata dalla competizione a causa delle accuse ricevute: è stata molto criticata, giudicata non idonea per rappresentare il Paese, in quanto nata in Sudafrica da padre nigeriano e madre mozambicana. Si è espresso contro di lei persino un ministro. La Miss si è detta vittima di afrofobia, quel tipo di odio rivolto contro individui di altre nazioni africane, che l'ha spinta a prendere la drastica decisione di abbandonare la gara poco prima della finale.

Chi è mia Le Roux

Mia le Roux ha 28 anni e viene da Città del Capo. Oggi lavora come modella e come responsabile marketing in una start-up, ma sta anche studiando per laurearsi in Commercio e Marketing presso la University of South Africa. Quando aveva appena un anno di vita, i medici le hanno diagnosticato una grave perdita dell'udito. Riesce a percepire suoni e parole grazie a un impianto cocleare e le sono serviti anni di logopedia per riuscire a dire le prime parole, cosa che ha molto condizionato la sua infanzia. È la prima donna sorda a vincere il concorso di bellezza e la corona di Miss Sudafrica 2024 vuole che sia d'ispirazione a chi sente di non poter raggiungere i propri sogni a causa di una disabilità.

Instagram @mialerouxx

Nel suo discorso finale ha detto:

Da bambina non avrei mai pensato che una come me potesse diventare Miss Sud Africa. È estremamente potente ciò che questo potrebbe significare per altre bambine: anche se hai qualcosa che ti rende diversa, puoi comunque realizzare i tuoi sogni con determinazione e duro lavoro. Oggi è il mio turno di essere una voce per coloro che, come me, hanno sperimentato le sfide dell'essere diversi e del sentirsi esclusi. Sono qui per fungere da vostro rappresentante, per sostenere le cause che contano per i sudafricani e per creare uno spazio in cui tutti possano brillare nel loro modo unico e meraviglioso. Sono profondamente grata per questa opportunità e mi impegno a usarla per affrontare i problemi che riguardano le nostre comunità, lavorando con il governo, le aziende del Sud Africa e chiunque sia in grado e disposto a fare la propria parte.

Instagram @mialerouxx

In quanto vincitrice, le spettano un premio in denaro di 53.371 dollari e la possibilità di usare per tutto il suo anno da reginetta una Mercedes Benz e un lussuoso appartamento ammobiliato. Stephanie Weil, CEO della Miss South Africa Organisation, ha esteso le sue congratulazioni alla nuova reginetta, dicendo:

Incarna l'etica della Miss South Africa Organisation, secondo cui se puoi sognarlo puoi realizzarlo. Abbraccia e personifica anche i quattro pilastri dell'organizzazione: dovere, crescita, emancipazione e bellezza, quindi non riesco a pensare a nessuno più adatto a indossare la corona e non vediamo l'ora di vedere cosa realizzerà durante il suo regno.

Mia le Loux sarà la prima reginetta con disabilità a salire sul palco di Miss Universo 2024: quest'anno il concorso si terrà in Messico.