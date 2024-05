video suggerito

Miss USA si dimette dal ruolo di reginetta: “Voglio dare priorità alla mia salute mentale” Noelia Voigt, vincitrice del concorso di bellezza degli Stati Uniti ha scelto di ritirarsi. La decisione è stata presa per mettere al primo posto il suo benessere psichico e se stessa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Noelia Voigt al concorso per eleggere Miss USA

"Nella vita attribuiscono un grande valore all'importanza di prendere le decisioni migliori per sé e per la propria salute mentale". Esordisce così Noelia Voigt, Miss USA, nel post pubblicato su Instagram dove dà le dimissioni dal ruolo di reginetta degli Stati Uniti. Vincendo il titolo nel novembre del 2023 Voigt era diventata la prima donna di origini venezuelane a rappresentare il Paese a stelle e strisce, succedendo a Morgan Romano della Carolina del Nord. "Il mio percorso come Miss USA è stato incredibilmente significativo, rappresentando con orgoglio lo Utahe successivamente gli Stati Uniti a Miss Universo. Purtroppo ho preso la difficile decisione di Miss Usa 2023", ha proseguito.

Chi sarà la nuova Miss USA

Contattato dal CNN, un portavoce dell'organizzazione Miss USA ha dichiarato di sostenere la decisione la decisione di Noelia Voigt di dimettersi dalle sue funzioni in quanto "il benessere dei nostri titolati è una priorità assoluta, comprendiamo la sua necessità di dare la priorità a se stessa in questo momento".

Ora la società sta valutando la scelta della nuova reginetta, che verrà resa nota quanto prima. Tra i primi cinque piazzamenti nel concorso tenutosi a novembre 2023 ci sono state Savannah Gankiewicz delle Hawaii, che sembrerebbe essere la favorita, in quanto quella con classifica più elevata, ma anche Alexis Loomans del Wisconsin, Jasmine Daniels della Pennsylvania e Lluvia Alzate del Texas. "Nel profondo so che questo è solo l’inizio di un nuovo capitolo per me, e la mia speranza è di continuare a ispirare gli altri a rimanere saldi, a dare priorità alla propria salute mentale, a difendere se stessi e gli altri usando la propria voce e a non essere mai paura di ciò che riserva il futuro, anche se sembra incerto", ha continuato su Instagram Noelia Voigt.

