Mia le Roux, a Miss Sudafrica trionfa l'inclusività: "La bellezza è essere diversi" Mia le Roux è la prima Miss Sudafrica sorda della storia e, a pochi giorni dalla vittoria, è tornata a parlare dell'importante traguardo: ecco cosa ha dichiarato.

A cura di Valeria Paglionico

Si chiama Mia le Roux ed è la prima Miss Sudafrica sorda della storia. Ha 28 anni, viene da Città del Capo e la scorsa settimana ha conquistato le copertine internazionali con l'importante traguardo raggiunto. Modella ma anche responsabile marketing in una start-up, è diventata il simbolo di inclusività in un concorso che si è finalmente aperto a ogni forma di bellezza. Oggi, dopo averla spuntata sulle altre 9 finaliste, è pronta per partecipare a Miss Universo, il suo obiettivo? Essere una fonte d'ispirazione per tutti coloro che credono di non poter realizzare i loro sogni a causa della disabilità.

Mia le Roux celebra la bellezza della diversità

A pochi giorni dalla vittoria di Miss Sudafrica Mia le Roux è stata intervistata da Esther Kahumbi della BBC ed è tornata a parlare dell'incredibile traguardo raggiunto. Ha spiegato che fin da piccola si è ritrovata a fare i conti con la disabilità, a causa della grave perdita dell'udito che le è stata diagnosticata a poco più di un anno ha avuto moltissime difficoltà a seguire normalmente le lezioni scolastiche ma, nonostante ciò, non si è mai data per vinta. Per quale motivo ha voluto partecipare al concorso? Per uscire dalla comfort zone e dare voce a tutti coloro che si trovano nella sua stessa situazione. Non avrebbe mai immaginato un simile successo ma ora è felice di poter celebrare la bellezza della diversità.

Mia le Roux

"Non avrei mai pensato di raggiungere un traguardo simile"

Nell'intervista rilasciata alla BBC Mia ha inoltre spiegato cosa ha rappresentato per lei la competizione, le sue parole sono state: "Non avrei mai pensato che una come me sarebbe stata capace di raggiungere un risultato simile. Il concorso di Miss Sudafrica è riuscito a definire davvero il concetto di bellezza. La bellezza non è come cammini, non è il tuo viso, non è quanto sei carina. La bellezza è essere diversi per qualcosa di bello". Ora la Miss intende dare voce a tutti coloro che si sono sempre sentiti esclusi ma anche sostenere cause sociali importanti per i suoi compaesani. Nelle prossime settimane intende prepararsi al meglio per salire sul palco di Miss Universo 2024, concorso che si terrà in Messico.