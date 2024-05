video suggerito

Alejandra Rodríguez, la 60enne alle finali di Miss Universo che ha sconfitto gli stereotipi Alejandra Rodríguez ha 61 anni ed è diventata famosa per aver superato le selezioni di Miss Universo (che quest'anno ha abolito i limiti di età). Oggi è felice di essere diventata il simbolo della lotta agli stereotipi e incita le donne a non lasciarsi definire dall'età.

A cura di Valeria Paglionico

Si chiama Alejandra Marisa Rodríguez ed è la 60enne argentina che da qualche giorno a questa parte sta facendo parlare molto di lei, il motivo? Ha superato le selezioni locali per il concorso di Miss Universo, dando prova del fatto che l'età è solo un numero. Tra qualche settimana, dunque, si ritroverà a concorrere alle finali con altre 25 ragazze provenienti da tutto il mondo (probabilmente molto più giovani di lei) ma la cosa non le provoca alcuna pressione, anzi, si sente onorata di essere diventata il simbolo della lotta ai classici stereotipi di bellezza. Intervistata di recente da La Repubblica, ha spiegato più nel dettaglio cosa significa per lei questa inaspettata vittoria.

Miss Universo diventa un concorso inclusivo

Il successo internazionale di Alejandra è arrivato per caso: fino a qualche settimana fa si dedicava alla fotografia e al giornalismo di viaggio, poi un'amica l'ha spinta a partecipare al noto concorso di bellezza (che proprio in questa edizione ha eliminato i limiti di età, peso e altezza). Da quel momento in poi la sua vita è cambiata ed è diventata una fonte d'ispirazione per tutte coloro che non vogliono rinunciare ai loro sogni dopo i 60 anni.

Alejandra Marisa Rodríguez

Le parole della modella sono state: “La risonanza è stata enorme. Il successo ha a che vedere con la mia età, era la prima volta che nel concorso non c’erano limiti. C’erano concorrenti dai 18 anni fino alla più anziana che aveva 73 anni. Sono stati tolti anche i limiti fisici: l’altezza, il peso, la taglia. È stato un concorso totalmente inclusivo. Mi dicono spesso che sembro più giovane di quello che sono e il premio ricevuto, così come la decisione stessa del concorso di modificare le regole, indicano che la società è pronta a nuovi canoni di bellezza, più inclusivi e che rispondono meno agli stereotipi”.

Alejandra Marisa Rodríguez

"L'età non deve essere un limite"

Cosa faceva Alejandra Rodríguez prima di diventare modella? È avvocato e giornalista, laureata all'Università de La Plata e specializzata in diritto familiare. Aveva partecipato a un concorso di bellezza solo da adolescente e anche in quell'occasione era riuscita a distinguersi per splendore aggiudicandosi il titolo di principessa.

Alejandra Marisa Rodríguez

Essendo sempre stata timida, però, non aveva mai preso in considerazione una carriera in questo campo. Le cose sono cambiate qualche anno fa quando un'accademia argentina per top model ha cominciato a essere inclusiva, accettando donne di tutte le età. Oggi non può fare a meno di dichiarare che esistono ancora dei pregiudizi sociali sulle donne over: “Il messaggio sta nelle risposte di molte persone che mi scrivono, dicono che non osavano fare determinate cose per la loro età e il mio esempio serve di ispirazione. Perché l’età non sia un limite. Perché vengano superati gli stereotipi riguardo all’età che prevedono che tu, con quel numero, debba comportarti in un determinato modo ed evitare certe cose".