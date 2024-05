video suggerito

A 60 anni in gara a Miss Universo Argentina, Alejandra Rodríguez vince quattro premi Avvocato, giornalista e modella: la 60enne Alejandra Rodríguez ha partecipato a Miss Universo Argentina piazzandosi nella top 15 e facendo incetta di premi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Alejandra Rodriguez a Miss Universo Argentina

Fino all'anno scorso a Miss Universo la partecipazione era concessa unicamente ad aspiranti reginette di età compresa tra i 18 e i 28 anni. Questa edizione ha segnato la svolta, perché la regola del limite di età è stata abolita dall'organizzazione e con essa quella che escludeva la partecipazione alla gara di donne sposate, divorziate, incinte e già madri. Questo grosso cambiamento ha fatto sì che Alejandra Rodriguez potesse coronare il suo sogno, letteralmente: l'avvocato e giornalista argentina ha vinto la corona di Miss Universo Buenos Aires. È così diventata a prima sessantenne a vincere un concorso organizzato dal franchise di Miss Universo e ha avuto accesso alla fase successiva della competizione.

Alejandra Rodriguez reginetta di bellezza 60enne

Alejandra Marisa Rodríguez ha 60 anni e nella vita lavora come consulente legale e giornalista a La Plata, a sud di Buenos Aires. Ha vinto ad aprile la fascia di Miss Universo Buenos Aires che le ha permesso di accedere a Miss Universo Argentina. Non ha vinto, dunque non sarà lei a rappresentare il Paese nel concorso Miss Universo. Ma ha ottenuto comunque un buon piazzamento: si è classificata nella top 15, su un totale di 25 partecipanti. Non solo: la giuria le ha assegnato quattro premi: miglior volto, miglior abito da sera, miglior costume da bagno, Miss eleganza. Ma il risultato più grande raggiunto è stato dimostrare che la bellezza non ha età e che la vita non finisce a 50 anni. La vincitrice della competizione è stata Magali Benejam Corthey, attrice e modella 29enne della provincia di Cordoba: anche lei oltre il vecchio limite di età. Il suo trionfo sarebbe stata impossibile appena un anno fa.

Alejandra Rodríguez contro gli stereotipi

La presenza in gara di Alejandra Rodríguez è il simbolo di lotta agli stereotipi di bellezza, che stanno sempre più stretti. Lei è convinta che il cambiamento, nel modo in cui si percepisce la bellezza e nel modo in cui viene considerato l'invecchiamento, sia vicino. Alla CNN ha raccontato, al termine della sua avventura:

Spero che la mia partecipazione segni un prima e un dopo. Penso che la bellezza esteriore sia sempre al centro dell'attenzione, non penso che sia sbagliato selezionare una bella donna, ma forse il concetto di bellezza ha bisogno di espandersi. C'era anche una donna di 40 anni che ha partecipato, un'altra di 37 anni. C'erano donne che sono madri, cose che prima erano impensabili.