Chi è Glelany Cavalcante, italo-brasiliana che rappresenterà l'Italia a Miss Universo 2024 La modella italo-brasiliana Glelany Cavalcante rappresenterà l'Italia nella finale internazionale del concorso, il 18 novembre 2024 a Città del Messico.

A cura di Giusy Dente

Glelany Cavalcante

Miss Universe è uno dei più prestigiosi concorsi di bellezza al mondo, con alle spalle una storia decennale, cominciata nel 1952. L'Italia non ha mai vinto fino a questo momento, ma ha ottenuto la seconda posizione nel 1960 e nel 1987. Una nuova Miss, però, è pronta a mettersi in gioco, per provare a portare la vittoria a casa. È stata eletta Miss Universo Italia 2024, colei che rappresenterà il nostro Paese nella finale internazionale in programma il 18 novembre 2024 a Città del Messico. L'anno scorso ha vinto il titolo Sheynnis Palacios, rappresentante dei Nicaragua. In gara anche Carmen Panepinto, per l'Italia, che ha passato il testimone a Glelany Cavalcante.

Glelany Cavalcante è Miss Universo Italia 2024

Glelany Cavalcante è Miss Universo Italia 2024. L'ha spuntata sulle altre 20 aspiranti reginette, che si sono sfidate per conquistare l'accesso alla prestigiosa finale internazionale. La finale nazionale si è svolta dal 12 al 18 settembre a Villa Cafiero, una tenuta ottocentesca immersa in un parco secolare, situata nel territorio di San Ferdinando di Puglia. Qui, dopo le varie competizioni, una giuria tecnica ha eletto la rappresentante italiana alla finale universale.

Chi è Glelany Cavalcante

Glelany Cavalcante ha gareggiato rappresentando la Sicilia. La modella e imprenditrice italo-brasiliana ha cominciato la carriera nel mondo della moda a San paolo, poi si è trasferita in Italia per concretizzare i suoi sogni e darsi maggiori possibilità. Ha vissuto a Milano e Perugia, dove frequenta il corso di Laurea in Giurisprudenza presso l'Università per stranieri: è vicina alla laurea in Comunicazione Pubblicitaria Internazionale. Non è nuova nel mondo dei concorsi di bellezza. Nel suo passato ci sono le selezioni per Miss Italia (è stata la reginetta delle Marche nell'edizione 2022) e il secondo posto a Miss Distrito Federal Universo.

Miss Universo Italia è sempre stato un sogno nel cassetto. Un tempo, l'accesso al concorso sarebbe stato impossibile, essendo lei sposata. Invece ha potuto partecipare, perché sono stati di recente aboliti sia il limite dell'età che il divieto di partecipazione alle donne sposate. Rivedendo il regolamento, oggi l'Organizzazione ammette anche l'accesso a donne divorziate e incinte. Il concorso cerca di essere al passo con i tempi, per essere rappresentativo il più possibile della società contemporanea.