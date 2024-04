video suggerito

A 60 anni supera le selezioni ed è in finale a Miss Universo: chi è Alejandra Marisa Rodríguez Alejandra Marisa Rodríguez ha vinto le selezioni in Argentina per Miss Universo all'età di sessant'anni, superando stereotipi e tabù legati all'età: ecco chi è la nuova reginetta.

A cura di Arianna Colzi

Alejandra Marisa Rodríguez

L'età è soltanto un numero, ormai è sempre più evidente. La storia di Alejandra Marisa Rodríguez, 60enne argentina che ha appena superato le selezioni locali per il concorso di Miss Universo, lo dimostra. Rodríguez, che di professione fa l'avvocata e la giornalista, ha appena vinto il titolo di Miss Universo Buenos Aires conquistandosi un posto per le finali internazionali del concorso.

Alejandra Marisa Rodríguez accede alla finale di Miss Universo

Superando tabù e stereotipi, Alejandra Marisa Rodríguez è la nuova regina di bellezza eletta a Buenos Aires. Nella finale del concorso, che si terrà a maggio, si ritroverà a concorrere con altre 25 ragazze provenienti da tutto il mondo, tendenzialmente più giovani di lei. Ma l'avvocata e giornalista è determinata a portare la sua storia il più avanti possibile, affinché possa essere d'esempio per tante altre donne nel mondo. Se in Italia per il concorso di bellezza omonimo si possono candidare ragazze fino ai 30 anni, in Argentina ogni limite d'età è stato rimosso dal 2022 in poi.

Alejandra Marisa Rodríguez è Miss Universo Buenos Aires

Proprio su questo tema Alejandra Marisa Rodríguez si è espressa dopo la vittoria del titolo di Miss Universo Buenos Aires dichiarando come si stia ormai assistendo alla nuova fase in cui le donne "non si preoccupano solo della bellezza fisica, ma di un altri valori". Sui social non sono mancate le critiche e i soliti commenti scettici, compresi quelli che mettono in dubbio la sue età. Per questo Rodríguez ha rivelato i suoi segreti di bellezza. "Ho una vita sana, mangio bene, pratico anche il digiuno intermittente, cerco di mangiare cibi biologici e usare cosmetici buoni, senza dimenticare l'attività fisica", ha dichiarato all'emittente tv argentina El Trece. Ovviamente il tutto senza dimenticare l'imprescindibile tocco genetico.