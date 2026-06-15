Miriam Leone è la diva del Taormina Film Fest: sul red carpet sfila con il look sabbia da 7mila euro

Miriam Leone ha trionfato al Taormina Film Fest 2026 e non solo perché ha vinto un Award, ha anche dato il meglio di lei in fatto di stile: ecco chi ha firmato il suo look color sabbia.

Lo scorso weekend è andato in scena uno degli eventi più attesi dell'anno nel mondo del cinema: il Taormina Film Fest, arrivato alla sua 72esima edizione. Come da tradizione, sono stati molti gli ospiti famosi che hanno sfilato sul red carpet allestito al Teatro Antico ma ad attirare le attenzioni dei media è stata soprattutto Miriam Leone. Oltre ad aver vinto l'Achievement Award, è anche riuscita a distinguersi per eleganza e stile. Chi ha firmato e quanto costa il suo abito di taffettà?

Chi ha firmato l'abito drappeggiato di Miriam Leone

Miriam Leone è tornata nella sua amata Sicilia per partecipare al Taormina Film Festival e sui social non ha potuto fare a meno di sottolinearlo, postando un album dedicato accompagnato dalla didascalia "Riportando tutto a casa". Per l'occasione è riuscita a mixare eleganza e glamour in modo impeccabile, osando con qualcosa di iper contemporaneo ma in perfetto mood quiet luxury.

Miriam Leone in Bottega Veneta

Si è affidata a Bottega Veneta, sfoggiando un abito in taffettà di seta lavata della collezione Primavera/Estate 2026. Si tratta di un modello midi con corpetto strutturato a corsetto, le spalline che cadono morbide sulle braccia e dei drappeggi che fasciano con delicatezza il corpo. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 4.500 euro ma è disponibile solo in color tapioca.

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Abito Bottega Veneta

Miriam Leone segue il trend dei glass hair

Per completare il look da red carpet Miriam Leone ha scelto un altro accessorio firmato Bottega Veneta: gli iconici sandali slingback Grace, realizzati in pelle di agnello con cinturini torchon imbottiti in crochet (prezzo 2.500 euro).

Miriam Leone con i glass hair

Per quanto riguarda i capelli, ha seguito il trend dei glass hair lanciato di recente da Chiara Ferragni, sfoggiando una chioma lucida ed extra liscia che sembra essere fatta di vetro. Make-up dai toni naturali, fede al dito e manicure scura con unghie cortissime: Miriam Leone è il simbolo dell'eleganza "sussurrata", una star iconica che riesce a essere chic e glamour anche in versione essenziale e minimal.