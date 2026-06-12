Chiara Ferragni lancia il trend dei glass hair: i capelli a effetto vetro sono il must del momento

Chiara Ferragni ha lanciato il nuovo trend beauty da seguire, quello dei glass hair, i capelli a effetto vetro. Cosa bisogna fare per ottenere una chioma tanto liscia e luminosa?

Chiara Ferragni è tornata alla sua normale quotidianità dopo il momento difficile vissuto negli scorsi anni tra il divorzio da Fedez e lo scandalo dei pandori Balocco. Ora, però, si è lasciata il passato alle spalle e ha ripreso a trascorrere le sue giornate tra impegni lavorativi, viaggi professionali e dolci serate in compagnia dei figli. Sui social l'avevamo lasciata alle prese con il regalo fatto a Vittoria per il suo saggio di danza, adesso la ritroviamo in una versione super glamour a un evento firmato Damiani andato in scena ieri sera sul Lago di Como. Quale migliore occasione di questa per lanciare un hair trend tutto da imitare?

Chi ha curato l'acconciatura di Chiara Ferragni

Per partecipare all'evento Damiani sul Lago di Como, Chiara Ferragni ha curato il suo look nei minimi dettagli. Questa volta, però, ad attirare le attenzioni dei fan non sono stati i gioielli scintillanti e il principesco abito bianco, quanto piuttosto l'acconciatura. Come lei stessa ha documentato su Instagram, si è affidata all'hairstylist Davide Cichello, che ha voluto farle sfoggiare i cosiddetti glass hair, ovvero i capelli a effetto vetro. Cosa significa? Si tratta del trend più gettonato del momento, che punta a rendere la chioma extra liscia e lucida, così perfetta e brillante che sembra essere fatta di vetro, tradotto in inglese"glass". Il risultato è elegante e allo stesso tempo naturale, capace di illuminare il viso e il total look con un semplice tocco di spazzola e phon.

I glass hair di Chiara Ferragni

Come ottenere l'effetto vetro sui capelli

Come fare per ottenere l'effetto glass hair? È innanzitutto necessario prendersi cura dei capelli fin dal momento dello shampoo, scegliendo dei prodotti capaci di assicurare morbidezza e idratazione. Si può partire da una maschera pre-lavaggio a effetto "riparazione", poi si può passare allo shampoo vero e proprio, meglio se utilizzando qualcosa di specifico per capelli secchi e danneggiati. Chi ha capelli molto spessi o difficili da gestire potrebbe avere bisogno di un'ulteriore maschera per rendere la chioma morbida, luminosa e maneggevole. Come asciugarli? Col phon e la piastra, facendo attenzione al calore, magari usando prodotti protettivi o che eliminano l'effetto crespo. Alla fine la chioma sembrerà davvero essere fatta di vetro: naturale, luminosa e perfetta.