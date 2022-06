Miriam Leone come una dea: si veste d’oro per la nuova campagna Miriam Leone continua a lasciare tutti senza parole con la sua bellezza mozzafiato. Per il nuovo servizio fotografico a cui ha preso parte si è trasformata in una dea sfoggiando un look tutto d’oro.

A cura di Valeria Paglionico

Da quando ha vinto Miss Italia nel 2008 Miriam Leone non ha più smesso di avere successo, anzi si è evoluta non poco dal punto di vista professionale diventando una delle attrici più talentuose del nostro paese. Nonostante spopoli al cinema, continua a essere un'indiscussa icona di bellezza ed è per questo che sono diversi i brand che la vogliono a tutti i costi come testimonial. Nelle ultime ore è diventata protagonista di una nuova campagna fotografica (anche se al momento il progetto è top secret) ed è riuscita ancora una volta a lasciare tutti senza fiato con il suo innato splendore. In total gold non sembra forse essere una vera e propria dea?

Miriam Leone rivela il backstage del nuovo shooting

Solo qualche giorno fa Miriam Leone aveva incantato i fan in total pink ai Nastri d'Argento, ora è tornata sui social con un look etereo. Nella didascalia dell'album postato ha scritto con ironia "Dai che rinfresca", facendo riferimento al sole rovente che illumina la splendida location in cui si trova. Ha poi rivelato che quegli scatti sono stati "rubati" da una nuova campagna di cui è protagonista, non aggiungendo però null'altro sul progetto fotografico. Sotto consulenza della stylist di fiducia Claudia Scutti, l'attrice ha puntato sul total gold, lasciandosi immortalare in versione dea seduta su una sedia da regista e con alle spalle un meraviglioso panorama marino contornato da sontuose colonne greche.

L'abito gold di Miriam Leone

Miriam Leone è apparsa meravigliosa completamente ricoperta d'oro. Ha indossato un abito da sera in seta gold, un modello effetto sottoveste che le cade sinuoso lungo la silhouette, con le spalline sottili, la scollatura generosa e la gonna lunga fino ai piedi. Per completare il tutto ha scelto dei sandali col tacco a spillo e un bracciale maxi incrociato (tutto sempre dorato). Ha poi tenuto i capelli sciolti e lisci, guardando dritto in camera con fare sensuale. Cosa bollerà in pentola? L'unica cosa certa è che l'attrice si è riconfermata icona di bellezza senza rivali.