Milano Moda Uomo, gli eventi di oggi: come vedere la sfilata di Prada del 18 giugno 2023 Tra gli appuntamenti da non perdere di domenica 18 giugno ci sono le sfilate di Magliano, Etro, Prada e JW Anderson.

A cura di Beatrice Manca

Terzo giorno di sfilate alla Milano Fashion Week: gli stilisti in questi giorni presentano le collezioni maschili per la Primavera/Estate 2024 e tutta la città si anima con feste, presentazioni, cocktail ed eventi. Oggi, 18 giugno 2023, è la giornata di Etro e di Prada, ma il ricco calendario della kermesse prevede molti appuntamenti: si parte alle 10 con lo show di Simon Cracker, per proseguire poi con Magliano (recentemente premiato ai LVMH Awards). JW Anderson e 44 Label Group chiudono la giornata. Tra le presentazioni da segnare in calendario Missoni e Tod's.

Le sfilate di domenica 18 giugno alla Fashion Week

10:00 SWIMON CRACKER – via Bergamo 14

11:00 MAGLIANO – via Piranesi 14

12:00 ETRO – via Valenza 2

14:00 PRADA – via Lorenzini 14

16:00 ANDERSSON BELL -via San Paolo 10

18:00 CHARLES JEFFREY LOVERBOY – via Tortona 27

19:00 JW ANDERSON – via Tortona 58

20:30 44 LABEL GROUP – via Colleoni Gate 12

Dove vedere la sfilata di Etro e Prada

Sebbene gli inviti alle sfilate siano strettamente riservati a brand ambassador, addetti ai lavoro e influencer della Maison, esiste un modo facile (e gratuito) per assistere alle sfilate come dalla prima fila. Il sito di Camera Moda mette a disposizione, tramite un'apposita piattaforma, foto e video delle sfilate in tempo reale. Etro svelerà la nuova collezione disegnata da Marco De Vincenzo a mezzogiorno: la sfilata sarà trasmessa in streaming sul sito e sui canali social ufficiali. Alle 14, sul sito di Prada si potrà seguire la sfilata in diretta e scoprire la nuova collezione disegnata da Raf Simons e Miuccia Prada. Comodamente dal divano!