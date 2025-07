Michelle Hunziker senza trucco in versione “leonessa”: la trasformazione dopo le trecce

L’estate di Michelle Hunziker è più dinamica che mai: dopo essere stata a Mykonos con la famiglia, ora è in partenza verso la Romagna. Nell’unico giorno che è rimasta a Milano ha trovato il tempo di scattarsi un selfie in versione “leonessa” dopo le trecce: ecco il risultato.

Michelle Hunziker ha ufficialmente dato il via alle sue vacanze e ora si sta godendo il meritato relax al termine di un lungo anno lavorativo. Negli ultimi giorni è stata a Myknos con la famiglia, trascorrendo le sue giornate con le figlie e il nipote Cesare tra bikini a effetto pelle e costumi color sabbia, e ora è già ripartita alla volta della Romagna, luogo in cui fa sempre tappa durante l'estate. Nel brevissimo lasso di tempo che ha passato a Milano (probabilmente per rinnovare il suo armadio balneare) ha trovato qualche secondo libero per scattarsi un selfie al naturale in versione leonessa: ecco il risultato.

Michelle Hunziker dopo le trecce

Dopo aver sfoggiato per decenni una chioma lunghissima e fluente, qualche anno fa Michelle Hunziker ci ha dato un taglio, puntando tutto su un caschetto sbarazzino e versatile che porta sia extra liscio che mosso. Il dettaglio che non è mai cambiato? Continua ad avere la passione per le acconciature intrecciate, tanto da non averci rinunciato neppure durante la vacanza a Mykonos. Una volta tornata a Milano, però, ha dovuto sciogliere le trecce e sui social ha mostrato quale effetto hanno avuto sui suoi capelli. Al motto di "There's texture", ovvero "C'è consistenza", si è scattata un selfie con una testa "pazza" e leonina con le ciocche super mosse e vaporose.

Michelle Hunziker dopo le trecce

Il selfie senza trucco di Michelle Hunziker

Il dettaglio che non è passato inosservato nella foto post-vacanze di Michelle Hunziker? Ha rinunciato al trucco, seguendo la mania dei selfie no make-up. Complice il mood rilassato e wild della sua estate, ha detto no a blush, fondotinta, eye-liner e rossetto, preferendo rimanere al naturale. Il risultato? Nonostante il viso acqua e sapone, la conduttrice è sempre meravigliosa. Nello scatto, inoltre, sembra essere in topless (anche se potrebbe indossare semplicemente un top senza spalline), la cosa certa è che ha le spalle nude e il tatuaggio sul bicipite in vista. In quanti direbbero che ha superato i 50 anni?