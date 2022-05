Michelle Hunziker scherza sul nuovo hair style: “Ho messo il dito nella corrente” “Oggi ho messo il dito nella corrente” ha detto Michelle Hunziker, ironizzando sul suo nuovo hair style da leonessa.

A cura di Giusy Dente

Per Michelle Hunziker non è facile stare ferma: è una persona attiva, presa da mille impegni e con tanti interessi, che ama sentirsi viva riempiendo le giornate di tante cose da fare. Invece la recente esperienza del Covid l'ha costretta a prendersi una pausa da tutto. La showgirl è risultata positiva al virus, ma fortunatamente senza sintomi. Ha ugualmente dovuto stare lontana da amici, parenti e colleghi, rimanendo in casa per diversi giorni. Ne ha approfittato per fare le pulizie, per mettere un po' in ordine e per rilassarsi al sole in terrazza, dando ufficialmente avvio alla stagione dei bikini. Una volta guarita, ha ripreso i suoi impegni consueti e si è rimessa al lavoro a pieno ritmo: al momento è alle prese con la conduzione di Striscia la Notizia e presto avremo modo anche di vederla nel cast della terza edizione (quella tedesca) di LOL.

Michelle Hunziker sperimenta coi capelli

Michelle Hunziker l'estate scorsa ha cambiato drasticamente look, per la prima volta dopo 25 anni. Ha detto addio alla chioma lunga, optando per un taglio sbarazzino del tutto inedito, che non aveva mai sfoggiato prima. Lo ha fatto in vista del ritorno in tv con All Together Now e si è rivolta alla sua hairstylist di fiducia. Colei che cura tutte le acconciature della conduttrice e che si occupa di tutti i suoi hair style televisivi è Alessia Solidani. Insieme hanno scelto un long bob asimmetrico, che in questi mesi la Hunziker ha declinato in tanti modi diversi. L'abbiamo vista in versione liscia ma anche con la piega ondulata: questo caschetto leggermente più corto sulla nuca la valorizza moltissimo e piace tanto ai suoi fan.

Il nuovo look di Michelle Hunziker

"Vogliamoci bene, alla faccia di tutti quelli che ci vogliono male" ha detto Michelle Hunziker, invitando i suoi follower ad amarsi e mostrando la sua "coccola" quotidiana. Si è rivolta alla hair stylist Grazia Mangino questa volta, che ha dato extra volume alla chioma della conduttrice, rendendola una "sirenetta". Ha realizzato sui suoi capelli biondissimi una piega mossa ma estremamente naturale, perfetta per l'estate e da sfoggiare in spiaggia. Con l'ironia che la contraddistingue, la 45enne ha scherzato sul risultato finale, che le dona moltissimo e la rende ancora più giovanile: "Oggi ho messo il dito nella corrente".