Michelle Hunziker in inverno con il look candido: abbina il collo alto al mini gilet Michelle Hunziker continua a lavorare a pieno ritmo e non ci pensa su due volte a documentare le sue giornate sui social. Di recente ha mostrato il suo nuovo look per l’inverno: è total white e col micro gilet.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker è più impegnata che mai sul fronte lavorativo, presto sarà ancora una volta protagonista di Michelle Impossible, il "one woman show" di Canale 5 che lo scorso anno ha letteralmente spopolato. Attualmente è impegnata con le prove dei balletti e della scaletta ma in contemporanea porta avanti molti altri progetti lavorativi. Questa mattina, ad esempio, ha sponsorizzato sui social alcuni dei prodotti del suo brand di cosmetici, Goovi, e nei video condivisi tra le Stories ne ha approfittato per sfoggiare un look total white che si rivelerà perfetto per l'inverno: ecco che cosa ha indossato.

Michelle Hunziker in total white

Quale migliore occasione delle giornate più fredde dell'inverno per trasformarsi in vere e proprie "regine delle nevi"? È proprio quanto fatto da Michelle Hunziker, che sui social ha mostrato il suo nuovo look anti gelo. Ha abbinato un top bianco con le maniche lunghe e a collo alto a un micro panciotto. Si tratta di un modello crop in maglia, caratterizzato da una serie di bottoncini sul davanti (che ha tenuto chiusi, mettendo in risalto il décolleté). Per completare il tutto ha scelto un paio di pantaloni neri over e a vita alta, anche se li ha lasciati intravedere appena attraverso il video social.

Il look bianco di Michelle Hunziker

I liquid hair di Michelle Hunziker

Proprio qualche giorno fa Michelle Hunziker aveva fatto visita alla parrucchiera di fiducia Alessia Solidani per dare una spuntatina al suo caschetto, nelle ultime ore ha cambiato ancora una volta hair look. Niente più onde sbarazzine e naturali, la conduttrice di origini svizzere ha puntato tutto su una piega extra liscia a effetto liquid hair che ha messo in risalto il color platino chiarissimo. Ha portato i capelli sciolti e col la fila centrale con i ciuffi frontali che le contornavano il viso, immortalandosi seria in questa inedita versione "regina delle nevi". In quanti prenderanno ispirazione dal suo stile invernale?

Leggi anche Michelle Hunziker col tailleur a costine: con il look arancione anticipa Halloween