Michelle Hunziker, addio micro bikini: il due pezzi da avere in estate è a “effetto muta” Michelle Hunziker continua a godersi le sue vacanze estive in Sardegna. Ieri durante una gita in barca ha sfoggiato un bikini diverso dal solito: non è micro ma accollato e a “effetto muta da sub”.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker ha dato il via alle vacanze ormai da oltre un mese e sui social non esita a documentare ogni tappa del suo lungo tour estivo. È stata in Costiera amalfitana con le figlie, ha visitato Sorrento, Amalfi, Capri Procida, per poi volare in riviera romagnola, per la precisione a Cesenatico. Ora è in Sardegna con la famiglia al completo e, tra giornate al mare, allenamenti intensi e trattamenti anti-age, si sta godendo al massimo la pausa dal lavoro. Ieri ha fatto una gita in barca e ne ha approfittato per mostrare il nuovo costume destinato a diventare un vero e proprio must-have della stagione: ecco di quale modello si tratta.

Il nuovo bikini con la zip di Michelle Hunziker

Continuano le vacanze in Costa Smeralda di Michelle Hunziker, che su Instagram fa venire "l'acquolina in bocca" a tutti coloro che trascorrono ancora tutte le loro giornate in ufficio. Ieri ha organizzato ancora una volta una gita in barca tra le acque cristalline della Sardegna e per l'occasione ha sfoggiato un nuovo costume super trendy. L'avevamo lasciata col bikini con gli anelli in pieno stile anni '90, oggi la ritroviamo con un modello tutt'altro che tradizionale. Ha detto addio ai reggiseni micro a triangolo o a fascia, ha preferito una variante a "effetto muta" dal mood sportivo, ovvero col pezzo di sopra accollato e con la zip portata chiusa fino al collo.

Il bikini accollato di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker col maxi caftano

Prima di salire in yacht per godersi il sole e il mare sardo Michelle Hunziker si è lasciata immortalare pronta per salpare in versione balneare. Niente minidress o parei, ha preferito un caftano a scamiciata con dei maxi spacchi frontali, un modello bianco e nero con delle decorazioni etniche all-over e una cintura in tinta intorno al punto vita. Piedi nudi, occhiali da sole da diva e capelli legati in una coda di cavallo bassa: la conduttrice è in assoluto una delle regine di stile dell'estate e di certo saranno moltissime coloro che imiteranno i suoi outfit vacanzieri durante le settimane di ferie.