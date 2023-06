Elodie in micro bikini: si gode l’estate col due pezzi monocolor Elodie è tornata a posare in costume sui social. Nella foto postata di recente si è mostrata con indosso un micro due pezzi monocolor che ha messo in risalto la silhouette impeccabile.

A cura di Valeria Paglionico

Elodie è una delle regine dell'estate 2023: da poco più di un mese ha lanciato la nuova hit Pazza musica in coppia con Marco Mengoni e da allora ha cominciato a partecipare ai più importanti festival musicali del nostro paese, distinguendosi sempre per talento e bellezza. Solo qualche giorno fa, ad esempio, ha calcato il palco del Tim Summer Hits con degli audaci hot pants di pelle, mettendo in mostra le gambe lunghissime e snelle. Nel frattempo, però, sembra avere in ballo altri progetti professionali ed è stata lei stessa ad annunciarlo con delle inedite foto in bikini condivise sui social: ecco cosa ha indossato per godersi l'estate.

Elodie con i Morelli Brothers

L'ultimo anno per Elodie è stato ricco di successi e di nuove esperienze: oltre a spopolare con ogni hit che lancia sul mercato, ha anche debuttato nei panni di attrice col film Ti mangio il cuore. Ha partecipato al Festival di Venezia per presentarlo, ha ottenuto moltissime recensioni positive e ha anche vinto un David di Donatello con la colonna sonora: insomma, ha letteralmente conquistato il mondo del cinema. Ora pare avere in programma l'ennesimo nuovo progetto professionale, questa volta con Luca e Alessandro Morelli, alias i Morelli Brothers, i fotografi che hanno firmato il video di Bagno a Mezzanotte. Proprio nelle ultime ore i tre si sono immortalati fianco a fianco con tanto di didascalia: "Presto arriverà qualcosa di cool".

Elodie con i Morelli Brothers

Le foto di Elodie in bikini

Solo qualche giorno fa Elodie aveva infiammato i social con un costume intero cut-out, oggi è tornata a posare in versione balneare, lasciando ancora una volta i fan senza fiato. Si è scattata delle foto con i Morelli Brothers e, complice il fatto che probabilmente si trovava in piscina o su un solarium, indossava il bikini. Si tratta di un due pezzi monocolor in marrone scuro, un modello micro con tanga coi laccetti laterali e reggiseno a triangolo legato dietro al collo che è riuscito a mettere in risalto la silhouette impeccabile. Capelli legati in uno chignon tiratissimo, niente trucco e cerchi alle orecchie: Elodie riesce a essere sofisticata anche con un look da spiaggia minimal.