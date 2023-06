Michelle Hunziker con le foglie sul seno: il nuovo bikini per l’estate si ispira alla natura Continua la vacanza di Michelle Hunziker in Riviera Romagnola, cosa ha indossato per la giornata trascorsa al mare? Un originale bikini con le foglie sul seno.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker si sta godendo le vacanze a termine di un lungo e stressante anno lavorativo. Da qualche settimana ha messo fine all'ennesima esperienza dietro l'iconico bancone di Striscia la Notizia ed è proprio da allora che è partita con le figlie Sole e Celeste. Dopo aver visitato la costiera amalfitana, Procida e Capri, ora si è trasferita in Riviera Romagnola e sui social non ci pensa su due volte a documentare i momenti più particolari della sua "estate italiana". Se qualche giorno fa aveva brillato con un bikini di cristalli, ora è passata a qualcosa di più "naturale": ecco chi ha firmato il due pezzi con le foglie destinato a diventare un must.

Il look da spiaggia "sauvage" di Michelle Hunziker

L'estate 2023 è ufficialmente cominciata e molte delle star della tv sono già partite per le vacanze, suscitando non poca invidia tra i followers che vedono le ferie solo come un lontano miraggio. Tra loro c'è anche Michelle Hunziker che, sebbene continui a rispettare i suoi "doveri" con gli allenamenti sportivi, si gode il relax tra giornate trascorse in barca e tintarella in spiaggia. Non ha dimenticato neppure il suo brand Goovi, anzi, lo sponsorizza in bikini, così da mostrare materialmente i loro risultati. Nelle ultime ore lo ha fatto ancora e la cosa particolare è che ha sfoggiato un originale due pezzi con le foglie che coprono il seno e le parti intime.

Michelle Hunziker col bikini di foglie

Chi ha firmato il bikini con le foglie

Il bikini con le foglie di Michelle Hunziker è firmato Pin-Up Stars, ha il tanga sgambato e il reggiseno a triangolo ed è realizzato in eco-lycra di plastica riciclata. Quanto costa? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 145 euro. La conduttrice lo ha abbinato a una bandana in tinta e a un paio di occhiali da sole da diva, mixando così stile sauvage e glamour. Se a qualcuno l'originale costume sarà sembrato "già visto", sarà lieto di sapere che non si sbagliava affatto: a indossarlo prima di Michelle era stata Guendalina Tavassi nella scorsa edizione de L'isola dei famosi. Il modello riuscirà a diventare uno dei più richiesti dell'estate 2023?

