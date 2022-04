Guendalina Tavassi con il bikini “di foglie” all’Isola dei Famosi: il costume è ispirato alla giungla Guendalina Tavassi non rinuncia al glamour neanche su un’isola deserta: con il costume da bagno “giungla” è una novella Eva nel paradiso terrestre.

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su News sull'isola dei famosi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Guendalina Tavassi è arrivata all'Isola dei Famosi in ritardo rispetto agli altri concorrenti, ma si è già fatta notare. Partecipa al survival game in Honduras insieme al fratello Edoardo, ma il rapporto tra i due non è dei più sereni: i due hanno avuto una discussione accesa durante l'ultima puntata. Guendalina Tavassi comunque è decisa a farsi strada nel gioco e anche su un'isola deserta non rinuncia ai look sensuali che la caratterizzano: dal suo esordio in tv è molto cambiata, ma ha sempre avuto uno stile sexy e provocante. Anche senza make up e guardaroba a disposizione è una delle naufraghe più "stilose": avete notato il suo bikini effetto giungla?

Il bikini "effetto giungla" di Guendalina Tavassi

Guendalina Tavassi ha conosciuto il successo nel 2010, quando ha partecipato all'undicesima edizione del Grande Fratello: da allora è una presenza fissa sul piccolo schermo e ha costruito un grande seguito sui social, dove sfoggia outfit sensuali e griffati. Certo, un po' difficile replicarli in Honduras, dove i naufraghi sono in costume dalla mattina alla sera. Guendalina Tavassi non si è lasciata scoraggiare e ha sfoggiato un bikini verde che non è passato inosservato: reggiseno e slip infatti hanno una stampa a forma di foglia, un po' come una novella Eva nel paradiso terrestre.

Guendalina Tavassi con il bikini verde all’Isola dei Famosi

Guendalina Tavassi con la bandana leopardata

Per completare il look "jungle" Tavassi ha abbinato il bikini a un foulard maculato, annodato sulla testa a mo' di bandana. Una scelta strategica, oltre che modaiola: il fazzoletto permette di tenere in ordine i lunghi capelli e soprattutto di riparare la testa dal sole tropicale, specialmente quando si è in acqua o in spiaggia. In poco tempo Guendalina ha già conquistato un vasto seguito che fa il tifo per lei: sarà lei la regina dell'Isola 2022?