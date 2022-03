Tutti in costume a L’isola dei famosi: micro bikini e boxer fluo per i naufraghi Tra sole battente e continui bagni nelle acque cristalline dell’Honduras, i naufraghi de L’isola dei famosi sono costretti a passare le loro giornate in costume. Ecco le foto dei vip in versione balneare, da Jeremias Rodriguez in boxer a Carmen Di Pietro in bikini.

A cura di Valeria Paglionico

È partita la nuova edizione de L'isola dei famosi, il reality ambientato in Honduras che vede diversi vip più o meno noti trasformarsi in naufraghi per qualche settimana. Sbarcati su una spiaggia deserta, si ritrovano a vivere di stenti e, complice il sole battente, passano le loro giornate in bikini tra riposini all'ombra delle palme e bagni tra acque cristalline. Quali costumi indossano al reality i protagonisti di quest'anno? Estefania Bernal, Laura Maddaloni, Carmen Di Pietro: ecco tutti i look balneari all'insegna del glamour dei protagonisti del programma.

Jovana Djordjevic usa i costumi interi, Estefania Bernal i due pezzi

Le icone di bellezza e di stile de L'isola? Sono in assoluto le due giovani modelle Estefania Bernal e Jovana Djordjevic che, nonostante l'assenza di trucco e di filtri, riescono a incantare tutti con il loro splendore. In fatto di look balneari, però, sono praticamente opposte. La prima sfoggia sempre dei due pezzi monocromatici e sgambati, il suo preferito è quello lilla in lurex, col reggiseno con il ferretto e il tanga con i laccetti laterali (spesso lo abbina anche a un mini shorts in denim).

Jovana Djordjevic

Per quanto riguarda Jovana, quest'ultima preferisce i costumi interi, trendy e sensuali, primo tra tutti quello effetto pitonato bicolor indossato fin dal debutto. Si tratta di un modello metà verde, metà blu, con le spalline sottili, una scollatura molto profonda e gli slip sgambatissimi.

Estefania Bernal

I bikini a triangolo delle naufraghe

Alcune naufraghe, invece, puntano sui classici bikini con il reggiseno a triangolo, un vero e proprio "classico senza tempo" dei look da spiaggia. È il caso di Floriana, che ha optato per un modello total green con delle mini foglioline sulle coppe, e di Laura Maddaloni, che ha invece preferito un modello floreale e variopinto con gli slip a vita bassa e un reggiseno micro.

Laura Maddaloni

Per quanto riguarda le protagoniste più attempate, a strafare per audacia è soprattutto Carmen Di Pietro, che non ci pensa su due volte a rivelare il corpo da urlo con dei due pezzi. Niente triangoli e tanga, preferisce le fasce con le spalline sottili e gli slip con i volant, tutto in rosa acceso. Lory Del Santo, infine, preferisce rimanere sobria con dei costumi interi classici in total black.

Carmen Di Pietro

Da Jeremias Rodriguez a Clemente Russo, i costumi da bagno degli uomini

Cosa dire, invece, dei look da spiaggia degli uomini de L'isola? Sono diversi i sex symbol di questa edizione che non esitano a rivelare i muscoli e gli addominali scolpiti, da Jeremias Rodriguez a Clemente Russo, fino ad arrivare al modello brasiliano Roger Balduino. Il dettaglio che li accomuna? Sembrano avere tutti la passione per i costumi da bagno fluo, modello boxer. Giallo neon, arancio, verde acceso, per loro il reality è all'insegna delle nuance vitaminiche che difficilmente riuscirebbero a passare inosservate.