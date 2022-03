Guendalina Tavassi, le foto prima e dopo: com’è cambiata dal Grande Fratello a L’isola dei famosi Guendalina Tavassi è tra i concorrenti della nuova edizione de L’isola dei Famosi, alla quale partecipa con il fratello Edoardo. In quanti ricordano i suoi esordi in tv? Era il 2010 quando ha partecipato al Grande Fratello e da allora il suo aspetto è cambiato: ecco le foto che mostrano la trasformazione.

A cura di Valeria Paglionico

Guendalina Tavassi è una delle protagoniste della nuova edizione de L'isola dei famosi, alla quale partecipa in coppia con il fratello Edoardo. Oggi siamo abituati a vederla sui social sexy, audace e con le forme esplosive in vista, ma in quanti ricordano i suoi esordi in tv? Era il 2010 quando ha partecipato all'undicesima edizione del Grande Fratello, il reality che l'ha portata al successo, e da allora non ha mai più smesso di essere ospitata nei programmi di Mediaset più seguiti. Complici la crescita e qualche ritocchino estetico, il suo aspetto è radicalmente cambiato: ecco le foto che mostrano la trasformazione dal debutto a oggi.

Guendalina Tavassi, la trasformazione dal GF a L'isola

Quando Guendalina Tavassi ha debuttato in tv aveva 24 anni e ha incantato tutti con la sua bellezza fin da quando è entrata per la prima volta nella casa del Grande Fratello. Magnetici occhi verdi, capelli castani, forme esplosive: sebbene questi dettagli non siano cambiati negli anni, confrontando le foto sembra di essere di fronte una persona diversa.

Guendalina Tavassi a 17 anni dopo la prima gravidanza

Guendalina si è fatta crescere i capelli e soprattutto ha rivoluzionato il suo stile. Ha detto addio ai look da "ragazza acqua e sapone", oggi sfoggia solo minidress, tubini aderenti, maxi scollature e non rinuncia mai agli accessori iper griffati.

Guendalina Tavassi nel 2012 a L’isola dei famosi

Guendalina Tavassi è rifatta?

I cambiamenti estetici di Guendalina Tavassi non sono legati solo alla crescita, ha ammesso più volte di essere ricorsa a dei piccoli ritocchi. Ha gonfiato le labbra, ha fatto qualche puntura di acido ialuronico sugli zigomi, ha corretto il naso e ha rifatto il seno.

Guendalina Tavassi nel 2021

Per quanto riguarda quest'ultimo, in particolare, è passata da una quarta a una sesta dopo la prima gravidanza, ovvero quando a causa dell'allattamento si era svuotato. Successivamente ha avuto altri due figli ma ha pensato bene di tornare alla sua taglia originale riducendo il décolleté, così da evitare che col passare degli anni i tessuti cedessero. Il motivo per cui ha chiesto l'intervento del chirurgo? Si è sempre sentita molto insicura dal punto di vista estetico.