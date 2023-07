Il ritorno dei bikini con gli anelli: Michelle Hunziker in vacanza rilancia la moda anni ’90 Michelle Hunziker ha organizzato una gita in barca nel weekend e ne ha approfittato per sfoggiare un nuovo bikini: ecco il modello ispirato agli anni ’90 che ha rilanciato.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker ha dato il via alle vacanze estive ormai da diverse settimane: ha fatto prima un tour tra i luoghi iconici della Costiera amalfitana, poi una sosta a Cesenatico, mentre ora è volata in Sardegna con la famiglia al completo. Sebbene spesso si prenda cura di Cesare, il figlio di Aurora Ramazzotti, passa gran parte delle giornate al mare tra bagni rinfrescanti e tintarella. Certo, non rinuncia agli allenamenti ad alta intensità e agli originali trattamenti di bellezza anti-age, ma non per questo si può dire che la sua estate non sia all'insegna del relax. Nelle ultime ore ha inoltre dettato legge in fatto di stile vacanziero: ecco cosa ha indossato per una gita in barca.

Michelle Hunziker, revival anni '90 in vacanza

Le donne di casa Hunziker stanno trascorrendo le vacanze a Porto Cervo e non esitano a documentare tutto sui social. Ieri, ad esempio, hanno trascorso la giornata in barca e Michelle ne ha approfittato per sfoggiare un outfit che si rivelerà perfetto per aggiungere un tocco di stile ai momenti passati al mare. Ha indossato un adorabile micro bikini bordeaux in pieno stile anni '90, ovvero un modello con gli anelli sia sulle spalline del reggiseno a triangolo che ai lati dello slip. L'unico dettaglio che lo rende iper contemporaneo? Il laccetto del pezzo di sopra che si porta allacciato intorno al punto vita, esaltando così gli addominali e la silhouette.

Michelle Hunziker in costume

Il minidress leopardato di Michelle Hunziker

Quando si va in barca, si sa, è necessario proteggersi dal vento e Michelle Hunziker ha proposto un'idea super glamour per farlo. Sopra al bikini ha indossato un minidress leopardato sui toni del marrone, un modello legato dietro al collo, con la schiena nuda e la gonna corta che col vento dava vita a un "effetto Marilyn Monroe). Non sono mancati gli occhiali da sole scuri e oversize che le hanno permesso di trasformarsi in una vera e propria diva anche al mare. In quanti si ispireranno a lei e in vacanza di ispireranno alla moda degli anni '90?

