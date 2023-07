Michelle Hunziker cambia i pannolini a Cesare con la maschera da sub (e il video diventa virale) Che ci fa Michelle Hunziker bardata da tuta, cappuccio e maschera per gli occhi? Semplice: cambia il pannolino al nipote Cesare (ma non va come sperava)

A cura di Beatrice Manca

foto dal video instagram di Luca Oldani

Da quando è diventata nonna del piccolo Cesare, Michelle Hunziker è al settimo cielo: è una nonna giovane e si divide tra il lavoro e le coccole al nipotino. Il tutto senza perdere mai l'ironia e la leggerezza che la contraddistingue. Su Instagram ha pubblicato un video in cui si cimenta (per finta) col cambio pannolino del neonato e nella didascalia scherza sui ‘rischi' dell'operazione: "Il destino di genitori e nonni di maschietti…"

Il video di Michelle Hunziker con la tuta impermeabile

Su Instagram nonna Michelle ha condiviso un video ironico, ripreso dalla prospettiva (immaginaria) del neonato, in cui la conduttrice tv si appresta a cambiare il pannolino a Cesare Augusto. Ma come saprà chiunque si sia mai cimentato nell'impresa, l'incidente di percorso è dietro l'angolo, perché spesso i neonati scelgono proprio quel momento di ‘libertà' per fare pipì. E così accade anche nel video, ovviamente per finta. Nonna Michelle torna alla carica bardandosi con tuta impermeabile bianca e maschera da sub, ma il piccolo Cesare riesce a trovare comunque il momento giusto per colpirla.

Michelle Hunziker su Instagram

La buffa clip ha suscitato migliaia di commenti ironici: dai neogenitori che si sentono ‘capiti' fino a chi ha nostalgia delle gag di LoveBug. Intanto Michelle Hunziker è partita alla volta di Roma, dove si trova anche la figlia Aurora con il piccolo Cesare. Li vedremo di nuovo insieme sui social?