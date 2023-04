Mia Facchinetti in minigonna e anfibi per le sue prime feste: è la fotocopia di Alessia Marcuzzi Mia Facchinetti sta crescendo e, oltre a somigliare sempre di più a mamma Alessia Marcuzzi, sta diventando sempre più trendy: ecco l’adorabile look scelto per una delle sue prime feste con gli amici.

A cura di Valeria Paglionico

Alessia Marcuzzi è molto attiva sui social, sul suo profilo ama documentare ogni impegno quotidiano, in modo tale da mantenere un rapporto diretto con i fan. Al di là dei progetti professionali, dà molto spazio anche ai membri della sua famiglia, prima tra tutte la "coinquilina" Mia Facchinetti, la seconda figlia nata dall'amore con Francesco Facchinetti. Ha 11 anni e, a giudicare dalle Stories di cui è diventata protagonista, sta crescendo a vista d'occhio. Complice il fatto che sta andando alle prime feste con gli amichetti, sfoggia sempre più spesso dei look super trendy, a prova del fatto che ha ereditato la passione per la moda dalla mamma: ecco i nuovi scatti che la ritraggono.

Mia Facchinetti "imita" mamma Alessia

L'avevamo lasciata nel giorno della comunione mentre "rubava" blazer e occhiali a mamma Alessia, oggi ritroviamo Mia Facchinetti decisamente cresciuta alle prese con le prime feste in compagna degli amici. Sta entrando nell'adolescenza e, come ogni ragazzino della sua età, va alla ricerca dei primi momenti di libertà. La conduttrice non ha alcuna intenzione di ostacolarla, anzi va fiera del fatto che la figlia la consideri un punto di riferimento, soprattutto quando si parla di stile. Oltre a somigliarle in modo impressionante tra capelli biondissimi, silhouette snella e gambe chilometriche, la ragazzina sembra ispirarsi ad Alessia anche in fatto di look.

Mia Facchinetti con anfibi e giacca di jeans

Il look trendy di Mia Facchinetti

Per andare a una festa con gli amici Mia ha puntato tutto su uno stile casual e trendy. Ha indossato il classico tubino nero, per la precisione un modello aderente, corto e a girocollo, e lo ha abbinato a una giacca in denim oversize portata sbottonata. Per completare il tutto ha scelto una borsetta color fango tenuta a spalla e paio di anfibi di pelle dall'animo rock. Complici le temperature miti degli ultimi giorni, ha rinunciato ai collant e ha seguito il trend dei calzettoni di spugna a vista. Capelli sciolti, viso acqua e sapone e pose da diva: Mia Facchinetti sembra essere destinata a seguire le orme di mamma Alessia. Sognerà già il mondo dello spettacolo?

