Meghan Markle regina di stile col cappotto cammello: il look invernale è da imitare Maghan Markle ha concesso un selfie a dei fan canadesi in coppia con Harry. Ad attirare le attenzioni dei media è stato il suo look super chic col cappotto cammello: ecco tutti i dettagli.

A cura di Valeria Paglionico

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Meghan Markle e il principe Harry hanno detto addio alla Royal Family da diversi anni ma non per questo hanno rinunciato agli impegni ufficiali, anzi, sono attivissimi in campo sociale e non perdono occasione per mostrarsi in pubblico fianco a fianco. Attualmente sono a Vancouver, la città che ospiterà i prossimi Invictus Games 2025, e la loro presenza non è passata inosservata ai media. È stata soprattutto l'ex Duchessa ad attirare tutti i riflettori su di sé: dopo aver sfoggiato un originale bracciale anti-malocchio, questa volta ha puntato sul trend più gettonato di stagione, quello del cappotto cammello. Ecco qual è il modello che ha indossato e i consigli per abbinarlo in modo impeccabile.

Il look cammello di Meghan Markle

Non è la prima volta che Meghan Markle concede una foto ai fan ma, al di là del sorriso rivolto in camera, ad attirare le attenzioni dei fan questa volta è stato il suo look. Elegantissima in camicia bianca e pantaloni palazzo beige, ha completato il tutto con un adorabile cappotto cammello, capo destinato a diventare il must di queste ultime settimane d'autunno e del prossimo inverno. Per la precisione ha scelto un modello "a portafoglio" firmato Ralph Lauren: è lungo fin sotto alle ginocchia, ha la cintura in vita, i revers classici e uno spacco posteriore che lo rende molto versatile. Una Royal che lo ha indossato prima di lei, contribuendo a renderlo il soprabito del momento? La regina Letizia di Spagna.

Come abbinare il cappotto cammello

Il cappotto cammello è tornato e sembra essere destinato a diventare il capo più trendy e versatile dell'inverno. Dopo aver spopolato sulle passerelle della stagione A/I 2023-24, ora sta conquistando anche le "persone comuni": è elegante ma allo stesso tempo informale, è chic ma riesce a stemperare gli outfit rigorosi con un tocco di originalità. L'ideale sono i modelli in lana e cashmere, perfetti per riparare dal freddo. Come vanno abbinati? Si possono portare con dei minidress dark o con dei completi giacca e pantaloni chiari, con i tacchi a spillo o con le sneakers, l'importante è assecondare sempre il proprio stile, così da non risultare fuori luogo o eccessivi.