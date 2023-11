Meghan Markle torna in pubblico con un portafortuna: il bracciale “anti-malocchio” costa 17mila euro La duchessa del Sussex ha sfoggiato un look total white nel corso della sua ultima apparizione pubblica. Non è passato inosservato il gioiello che portava al polso, che rappresentava un simbolo porta fortuna.

Meghan Markle ha preso parte a un incontro all'associazione Justice for Girls a Vancouver. L'organizzazione canadese promuove l'uguaglianza, la libertà, nonché la salute e il benessere delle ragazze adolescenti che vivono in povertà. La duchessa del Sussex ha parlato con le giovani risorse dell'associazione, interrogandoli sulle loro lotte personali e sulla giustizia. "Il suo approccio comprensivo ha fatto sì che le ragazze si sentissero ascoltate, supportate e ispirate", hanno scritto sul profilo Instagram ufficiale di Justice for Girls.

Il look di Meghan Markle

Per far visita all'associazione, l'ex attrice ha indossato un outfit color panna composto da un paio di pantaloni di seta a gamba larga firmato Ralph Lauren. Il capo scelto, dal valore di 1.552 euro ed è lo stesso sfoggiato quasi sei anni fa, nel 2018, quando ancora parte della famiglia reale era seduta sugli spalti di Wimbledon accanto a Kate Middleton. Come pezzo sopra, invece, ha scelto un morbido maglioncino in lana.

Il bracciale anti-malocchio della duchessa del Sussex

A completare il look della moglie del principe Harry una serie di gioielli. Il viso, truccato in modo naturale, era illuminato da un paio di orecchini lowcost da 75 euro del marchio sostenibile britannico Edge of Ember. Ma ad attirare l'attenzione è stato il braccialetto del marchio di gioielleria Lorraine Schwartz, un prezioso da 17mila euro composto da 5 amuleti anti malocchio, rappresentati in un Nazar, anche detto occhio di Allah in oro bianco e pavé di diamanti.