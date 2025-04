video suggerito

Meghan Markle, le rare foto coi principini: tra i fiori spiccano i lunghi capelli rossi di Lilibet Domenica in famiglia per Meghan Markle, che ha trascorso il pomeriggio all'aria aperta coi figli condividendo con fan e follower alcuni scatti.

A cura di Giusy Dente

La duchessa ama stare all'aria aperta e ha trascorso la domenica pomeriggio in giardino assieme ai due figli. Sono rare le foto di Archie e Lilibet, ma stavolta Meghan Markle ha fatto uno strappo alla regola, mostrando sul suo profilo Instagram ufficiale aperto da poco Archie e Lilibet.

Archie e Lilibet in giardino con Meghan Markle

Meghan Markle dopo una lunga assenza dai social, è tornata su Instagram con un account personale ufficiale. È lì che sta mantenendo attivo e costante il rapporto coi fan, la community che segue con affetto la sua nuova vita. Dopo la Megxit, dunque l'uscita dalla royal family e il trasferimento a Montecito, lei e Harry si stanno dedicando ad attività nuove tra media, eventi e beneficenza. La duchessa ha anche dato vita a un brand di lifestyle e da poco è sbarcato su Netflix il suo programma dedicato a cucina e giardinaggio, due sue grandi passioni.

Nonostante la forte esposizione, Meghan Markle tende a tenere fuori da tutto questo i suoi due figli, le cui foto sia sui social che ufficiali sono rarissime. Stavolta gli scatti arrivano direttamente dal suo social personale, ma è stata attenta a non mostrare il volto dei due minori. È un'accortezza per proteggerne la privacy, per tutelarli. La duchessa ha mostrato alla community alcune istantanee della domenica pomeriggio che ha trascorso coi due bimbi all'aria aperta, in giardino, sotto il sole e circondati tra erba e fiori.

Un momento di relax casalingo insomma, una pausa di dolcezza assieme ai suoi "piccoli amori" come li ha definiti della didascalia allegata al post. Archie, il maggiore, oggi ha 5 anni mentre la sorellina, la piccola di casa, ne ha 3. Entrambi hanno ereditato la chioma rossa del papà. Nelle foto, infatti, l'attenzione di fan e follower si è soffermata sui lunghi capelli rossi della bambina, uguali a quelli del fratellino che però sono di una tonalità più scura.