Meghan Markle in total denim agli Invictus Games: il look con la chemisier è da imitare in autunno Ieri sera Meghan Markle ha partecipato insieme a Harry alla cerimonia di premiazione della pallavolo paralimpica agli Invictus Games di Dusseldorf. In quanti hanno notato il suo nuovo e adorabile look total denim?

Meghan Markle è in Europa insieme a Harry: i due hanno temporaneamente abbandonato la loro casa americana per partecipare agli Invictus Games, le cosiddette "Olimpiadi dei veterani" create dal principe in persona quando era ancora un Working Royal. È da diversi giorni che appaiono spesso in pubblico fianco a fianco e hanno così messo a tacere ogni tipo di voce che parlava di una presunta crisi (soprattutto dopo che Harry era stato paparazzato accanto a una donna "misteriosa"). Ora ad attirare le attenzioni dei media è stata soprattutto l'ex Duchessa che, oltre ad aver ceduto alla commozione durante una cerimonia di premiazione, ha anche dettato legge in fatto di stile col suo nuovo look dal mood autunnale.

Meghan Markle con la chemisier di jeans agli Invictus Games

Ieri si è tenuta la cerimonia di premiazione della pallavolo paralimpica agli Invictus Games di Dusseldorf e Meghan Markle ha presenziato insieme a Harry, consegnando personalmente ai vincitori la medaglia d'oro. Il dettaglio che più di tutti ha attirato i riflettori? L'ex Duchessa è apparsa visibilmente commossa, tanto da essere stata costretta ad asciugarsi le lacrime.

Harry e Meghan agli Invictus Games

Per l'occasione non ha rinunciato allo stile e, dopo il look monocromatico sui toni del cammello e gli shorts "rivoluzionari", questa volta ha seguito il trend del total denim (destinato a diventare il must dell'autunno 2023). Ha infatti indossato un'adorabile chemisier di jeans di Carolina Herrera, un modello con la gonna a ruota al ginocchio e le maniche corte, caratterizzata da pezzi di tessuto in diversi lavaggi.

Chemisier Carolina Herrera

Meghan Markle torna ai gioielli preziosi

Per completare il tutto ha optato per un paio di décolleté di Dior, aggiungendo così un ulteriore tocco griffato al look sofisticato ma allo stesso tempo sbarazzino. Niente gioielli low cost, questa volta ha preferito dei preziosi orecchini decorati con pietra cianite di Pippa Small e una collana gold con pendente personalizzato di Ariel Gordon Maffei. Look total black, invece, per Harry, che ha abbinato pantaloni skinny e polo a un paio di slippers di camoscio. Insomma, gli ex Duchi del Sussex continuano a dettare legge in fatto di stile ma, a differenza del passato, ora sono liberi di indossare ciò che più amano, ben lontani dalle rigide regole di dress code imposti dall'etichetta reale.