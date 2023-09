Meghan Markle coi gioielli low cost: la duchessa indossa orecchini da 20 euro L’ex attrice ha accompagnato il marito a Düsseldorf e ha scelto un outfit sui toni del marrone. Tra gli accessori griffati anche un gioiello di bigiotteria decisamente economico.

A cura di Annachiara Gaggino

Meghan Marke con gli orecchini Scout Curated Wears

Meghan Markle non vuole essere da meno della cognata. Tutti, infatti, conoscono la passione per gli accessori low cost di Kate Middleton, che più volte ha sfoggiato bigiotteria di Zara o Accessorize; è invece più inusuale vedere gioielli economici indossati dalla moglie del principe Harry. La duchessa del Sussex, in occasione dell'incontro con i rappresentanti della NATO alla Merkur Spiel Arena, ha scelto di indossare degli orecchini decisamente low-cost.

Il principe Harry e Meghan Markle

Il look scelto da Meghan Markle

La duchessa del Sussex ha optato per un outfit beige, colore neutro molto amato dall'ex attrice. Il look è composto da una camicia in seta a manica tre quarti marrone dal colletto largo, un capo del brand americano L'Agence dal valore di 635 dollari. I pantaloni larghi plissetttati, color cammello, dal taglio sartoriale e con cintura integrata, invece, erano firmati Gabriela Hearst, e hanno un costo di 1490 euro.

Meghan Markle e il principe Harry

Meghan Markle sceglie orecchini low-cost

Per le calzature si è affidata a Manolo Blahnik, un paio di décolleté scamosciate dai toni terrosi e da 725 dollari e degli occhiali da sole a farfalla di Miu Miu dal valore di 218 euro.

Il principe Harry e Meghan Markle

Accanto a degli accessori griffatissimi, Meghan Marke ha deciso di indossare degli orecchini economici, un modello a cerchio decorato da una pietra del brand Scout Curated Wears dal valore di 22 dollari. La scelta non è passata inosservata nemmeno al marchio che, per ringraziare della visibilità ottenuta, ha commentato con un post sul so profilo Instagram: