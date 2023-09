Meghan Markle, duchessa in shorts: agli Invictus Games è libera dal protocollo reale Meghan Markle ha raggiunto Harry agli Invictus Games, in Germania. Per i primi tre look ha scelto i colori bianco e nero.

A cura di Giusy Dente

Meghan Markle e Harry

Sono attualmente in corso in Germania gli Invictus Games, che hanno riportato Harry e Meghan in Europa. Il figlio di re Carlo è partito da Montecito per essere presente all'apertura della manifestazione, poi con qualche giorno di ritardo lo ha raggiunto anche sua moglie. La duchessa era attesissima e non poteva certo mancare: è arrivata sul posto pronta a godersi le gare sportive e la festa di chiusura, decisa a dare il suo sostegno al compagno.

Meghan Markle agli Invictus Games 2023

Poco dopo essere atterrata in Germania, Meghan Markle si è recata subito agli Invictus Games, dove ha tenuto anche un discorso. La duchessa ha incantato con un look chic ed elegante, in total black, sfoggiando al polso l'orologio che fu di lady Diana. Anche per gli outfit successivi, l'ex attrice ha puntato su nuance neutre, le sue preferite da sempre. Anche quando era all'interno della royal family non ha mai indossato abiti colorati.

Harry e Meghan Markle

Tortora, bianco, beige, cammello: sono queste le tonalità che dominano il suo sofisticato guardaroba griffato e predilige il monocolore piuttosto che le stampe. Quando era ancora all'interno della famiglia reale, prima della cosiddetta Megxit, più volte è stata "bacchettata" per aver infranto le regole rigide del dress code imposto ai membri senior: quando ha tenuto la giacca appoggiata sulle spalle senza infilarla, quando si è presentata a un evento con uno chignon spettinato.

Leggi anche Meghan Markle torna in pubblico vestita di bianco: il primo evento del 2022 è con il tailleur

Il look di Meghan Markle

La nuova vita a Montecito le ha restituito libertà e serenità, più possibilità di scelta anche nell'abbigliamento. Difatti il secondo look agli Invictus Games è stato con le gambe in primo piano: shorts Staud, golfino J. Crew, top nero, cintura Givenchy e slingback Chanel.

Duca e duchessa agli Invictus Games

Ha aggiunto un tocco di luce con gli orecchini di diamanti a forma di foglia di Luna Skye. Total black per il terzo look: maglioncino girocollo J. Crew, pantaloni skinny Frame, décolleté con tacco a stiletto Aquazzura, nuovamente orecchini di Luna Skye: costano 2375 euro.

Meghan Markle indossa gli shorts

Chi può indossare i pantaloncini nella royal family

I pantaloncini non sono concessi nella royal family, anche se Kate Middleton a volte li ha indossati, forse per cercare di svecchiare un po' l'immagine dei reali: una scelta ponderata insomma e sempre ben calibrata a seconda delle occasioni. Possono indossare gli shorts solo i maschi e solo fino all'età di 8 anni.