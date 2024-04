video suggerito

Cosa mangia Meghan Markle, la dieta giornaliera della duchessa di Sussex La moglie del principe Harry segue un’alimentazione sana e bilanciata ma non rinuncia a qualche sfizio ogni tanto. L’ex attrice ama le insalate e il sushi, ma nessuno indovinerebbe il suo piatto preferito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Meghan Markle

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Che Meghan Markle fosse un'appassionata di cucina non è una novità. Prima di sposare il principe Harry, l'ex attrice aveva un blog di lifestyle, The Tig, dove condivideva con i suoi fan ricette e consiglia sull'alimentazione. Il sito internet è stato chiuso nel momento in cui è entrata a far parte della famiglia reale, ma la duchessa ha voluto di recente canalizzare la sua abilità culinaria in un nuovo progetto, American Riviera Orachard, un marchio che venderà i prodotti più svariati ma che per ora ha debuttato con barattoli di marmellata di fragole. Lo stile di vita di Meghan Markle è sicuramente molto sano, cibi freschi e salutari e una dieta rigida.

Meghan Markle

La colazione di Meghan Markle

La biografa reale di Finding Freedom, il libro sulla famosa "Megxit", ha rivelato cosa mangia la duchessa al mattino: un bicchiere di acqua calda con una fetta di limone e zuppa d'avena con latte di mandorle o soia, banane e sciroppo d'agave. Una colazione ricca e nutriente per iniziare al meglio la giornata.

Qual è il pasto preferito della duchessa

Sembra che Meghan Markle abbia molto più appetito a metà giornata, preferendo quindi un pranzo più abbondante rispetto alla cena. Tra i suoi pasti preferiti il sashimi e le insalate; è inoltre una grande fan del sushi, parte essenziale della sua dieta. In generale l'ex attrice cerca di seguire una dieta senza glutine e vegana durante la settimana concedendosi più flessibilità nel weekend.

Meghan Markle

Pur prestando sempre attenzione a quello che mangia, non rinuncia a una porzione di patatine quando ne ha voglia e una volta affermò: "Adoro pranzare con gli altri, perché così possiamo dividerci le patatine". La quarantaduenne evita il caffè nel pomeriggio e preferisce fare il pieno di energie con un succo mescolando mela, cavolo riccio, spinaci, limone e zenzero. Per lo spuntino, invece, opta per mela e burro di arachidi.

Meghan Markle non rinuncia a un bicchiere di vino

Sebbene non sia una grande bevitrice, l'ex attrice non si nega qualche bicchiere di vino. Proprio un vino italiano, il Tignanello, ha ispirato il nome del suo blog di lifestyle, The Tig. La duchessa aveva raccontato a Best Health: "Bevo qualche bicchiere di vino, è delizioso e mi piace. Ovviamente entro i limiti, bisogna conoscere il proprio corpo e sapere cosa ci fa bene".

Meghan Markle

Il piatto preferito di Harry e Meghan

La duchessa di Sussex ha raccontato che il suo piatto preferito sono i maccheroni al formaggio, pietanza amata anche la principe Harry quando era giovane. L'ex chef reale Darren McGrandy aveva raccontato che lo preparava spesso ai figli di Carlo e Diana a Kensington Palace, ora probabilmente sarà Meghan Markle a cucinarglielo.