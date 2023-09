Il principe Harry è in Europa: chi è la donna che ha partecipato con lui agli Invictus Games Il principe Harry è in Germania per gli Invictus Games e, prima di essere raggiunto da Meghan Markle nelle ultime ore, è stato avvistato in compagnia di una donna misteriosa: di chi si tratta?

A cura di Valeria Paglionico

Gli Invictus Games sono cominciati il 9 settembre e il principe Harry è tornato in Europa per prendervi parte, visto che è stato proprio lui a inventare le cosiddette "Olimpiadi dei veterani" quando era ancora un membro senior della Royal Family. Sebbene qualche giorno fa fosse stato avvistato "a sorpresa" in Inghilterra per l'anniversario della morte della nonna Elisabetta II, ora è tornato in Germania (dove si sta tenendo l'edizione di quest'anno dell'evento). Ieri è stato raggiunto da Meghan Markle, apparsa super elegante in chemisier dark, ma chi era la donna "misteriosa" con cui era stato avvistato nei giorni scorsi?

Harry agli Invictus Games con l'ex assistente reale

È da settimane che si parla di una presunta crisi tra Harry e Meghan e ad alimentare le voci nei giorni scorsi era stata l'apparizione del principe agli Invictus Games al fianco di una donna misteriosa. Durante una delle competizioni che si sono tenute a Dusseldorf è stato immortalato sugli spalti "in dolce compagnia", peccato solo che si trattasse di un volto già noto a coloro che conoscono tutto sui reali. Nessun tradimento e nessun gossip succulento, la donna finita al centro delle attenzioni dei media è Beth Herlihy, l'ex assistente che per anni ha lavorato al fianco di Harry a corte e che continua a seguirlo per ragioni professionali.

Il principe Harry agli Invictus Games

Chi è Beth Herlihy

Beth Herlihy vanta una bellezza mozzafiato e non sorprende che fino al 2016 ha fatto la ballerina e la modella. Ha però interrotto bruscamente la sua carriera dopo essere stata assunta come coordinatrice di eventi per la Royal Foundation, il suo compito? Curare e seguire l'agenda di impegni di Harry e Meghan Markle. Nel momento in cui questi ultimi hanno detto addio ai Windsor, però, sia Beth che tutti i membri dello staff alle loro dipendenze sono stati licenziati. Nel 2020 i Sussex hanno poi riassunto i vecchi assistenti ma nella loro nuova vita americana. Non sorprende, dunque, che ancora oggi continui a seguire la coppia in giro per il mondo.