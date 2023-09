Meghan Markle agli Invictus Games, il nuovo look cammello nasconde un accessorio simbolico Meghan Markle ha raggiunto Harry in Germania e con lui sta partecipando a diversi eventi degli Invictus Games. Per la visita alla NATO ha puntato tutto sul color cammello, nascondendo un accessorio “simbolico” nel suo look.

A cura di Valeria Paglionico

Meghan Markle è volata a Düsseldorf e ha raggiunto il marito Harry agli Invictus Games, mettendo così a tacere le voci che parlavano di una presunta crisi (soprattutto dopo che il principe era apparso in pubblico con una donna "misteriosa" che si è poi rivelata semplicemente una ex assistente reale). Per l'occasione non ha rinunciato allo stile, anzi, ha curato nei minimi dettaglio l'armadio scelto per il viaggio, così da dimostrare a tutti di non aver perso la passione per la moda nonostante la pausa dalla vita mondana. Dopo il total black dall'animo chic e gli shorts "rivoluzionari", ora l'ex Duchessa ha lasciato spazio al color cammello, proponendo un look monocromatico che si rivelerà perfetto per l'autunno.

Meghan Markle con il look monocromatico

Oggi pomeriggio, in occasione degli Invictus Games 2023, Meghan ed Harry hanno incontrato i rappresentanti della NATO alla Merkur Spiel Arena. Ad attirare le attenzioni dei media è stata soprattutto l'ex principessa, apparsa super elegante in un outfit color cammello. Ha abbinato una camicia di raso lucido di Lagence a un paio di pantaloni palazzo di Gabriela Hearst, per la precisione un modello a vita alta con le pinces e una cintura in tinta che ha esaltato il punto vita. A completare il tutto non sono mancati degli accessori griffati, dai décolleté coordinati in camoscio di Manolo Blahnik agli occhiali da sole scuri di Miu Miu.

Meghan con camicia Lagence, pantaloni Gabriela Hearst

L'anello a spirale di Meghan sostiene i diritti femminili

Da sempre Meghan Markle ama i gioielli preziosi e sofisticati, soprattutto quando nascondono dei profondi significati simbolici. Per arricchire l'outfit color cammello sfoggiato in Germania non ha indossato solo l'orologio di Lady Diana e l'iconico Love Bracelet, entrambi firmati Cartier, ha anche indossato un originale anello a spirale al mignolo.

L’anello Shiffon Co.

Si tratta del Duet Pinky Ring firmato Shiffon Co., è in oro giallo, è decorato con due diamanti alle estremità e costa 525 dollari. La cosa che in pochi sanno è che è un simbolo di lotta per sostenere i diritti femminili, visto che il brand che lo ha realizzato ha deciso di devolvere il 50% delle sue vendite a favore di diverse start-up fondate da donne. La speranza è quella di ridurre il gender gap in ambito professionale, così che non si parli più di differenza tra uomini e donne sul lavoro.